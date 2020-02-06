إصابة 14 إسرائيليا فى عملية دهس بمدينة القدس المحتلة

وكالات الأنباء

أصيب، فجر اليوم الخميس، 14 شخصا إسرائيليا، في عملية دهس بمدينة القدس المحتلة.ونقلت وكالة سبوتنيك للأنباء عن القناة العبرية الـ"13" ، أن نجمة داود الحمراء نقلت 14 مصابا من مكان العملية، وبأن إحدى تلك الإصابات في حالة خطيرة، وأخرى في حالة متوسطة، وتم نقلهم إلى مستشفى هداسا عين كارم بالقدس المحتلة.

وذكرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن قوات من الشرطة والجيش الإسرائيليين يجريان عمليات تفتيش بحثا عن المنفذ، الذي لاذ بالفرار.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، فجر اليوم، الخميس، على لسان أحد شهود العيان أن شابا قام بدهس مجموعة من الإسرائيليين، وحاول البعض اللحاق به دون جدوى، حيث تمكن من الإفلات منهم بسرعة.