أهالى منطقة الفوايد بسنانية دمياط يطالبون برصف الطرق.. فيديو وصور

دمياط عبده عبد البارى

شكا أهالى منطقة الفوايد وحى الزهور بقرية السنانية التابعة لمركز دمياط من عدم استكمال رصف الطريق الوحيد للمنطقة حيث توجد حوالى 500متر بدون رصف وهى المنطقة التى تقع خلف موقف رأس البر والمؤدية إلى مقابر السنانية، فضلا عن عدم وجود مزلقان ممهد وأمن لدخول المنطقة، مما يؤدى إلى زيادة عدد الحوادث، وأكد الأهالى أن هناك اكثر من حادثة دهس آخرها لصيدلى من مدينة المنصورة يعمل مندوبا بإحدى شركات الأدوية.

وأكد محمد فايد أحد اهالى المنطقة التى يقطنها 7 آلاف شخص اننا نبتعد عن طريق كورنيش النيل مسافة 500متر خلف محطة قطارات دمياط وهى منطقة ترابيه بدون رصف تتحول فى الشتاء إلى وحل وطين ونضطر للسير اكثر من 7 كيلو متر للدخول من اول طريق المرور، وتابع قائلا نريد فقط رصف ال500متر حتى نتمكن الدخول بسيارتنا إلى منطقتنا بدلا من الذهاب إلى طريق المرور.

وأضاف حسن فايد، أحد الأهالى أن حياة أولادنا فى خطر، وكل يوم تقع حوادث بسبب عدم وجود مزلقان، مشيرا إلى أن المنطقة على استعداد للمساهمة فى تكلفة رصف الجزء المتبقى من الطريق، لوقف نزيف الدم، لافتا انهم سبق وتقدموا للمسئولين برصف الطريق دون أن يجدون استجابة.

وناشد أهالى المنطقة رفع القمامة من الشوارع وانارتها وخاصة وان الطريق المؤدى للمقابر مظلم.

وأكد أحمد لطفى أحد الأهالى مع كل حادث للمواطنين تحت عجلات القطار يأتى المسئولين ويوعدوننا بحل أزمة المزلقان ورصف الشوارع المؤدية إلى المنطقة ولكن دون جديد وآخرها قيام السكك الحديدية لعمل سور خرسانى ولم يتم استكماله مؤكدا أن رصف الطريق أسهل من لناء السور.























