أسر مصر القديمة يطلقون الزغاريد بعد نقلهم للأسمرات.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم أعمال الإزالة الجارية بمنطقة السحيلة بحى مصر القديمة، حيث تضم المنطقة 300 اسرة تقريبا، و يتم حاليا ازالة المنازل وتسكين المواطنين فى مساكن مجهزة بحى الأسمرات، ووجه المحافظ بتدبير سيارات من قبل المحافظة لنقل المتعلقات الشخصية للأسر الجارى تسكينها.

وفى السياق استقبل حى الأسمرات الأسر الجديدة التي يتم نقلها من منطقة السحيلة، حيث تسلموا وحدات جديدة مجهزة بالآثاث والأجهزة المنزلية، حيث عبر الأهالى عن سعادتهم وأطلقت السيدات الزغاريد تعبيرا عن فرحتهم، مقدمين الشكر للدولة .

وبدأت محافظة القاهرة فى أعمال إزالة عقارات منطقة السحيلة العشوائية، بمصر القديمة، والتى تمثل خطورة داهمة على سكانها، ونقل السكان لوحدات جديدة مجهزة بمدينة الأسمرات، حيث تم إخلاء 12 عقار تمهيدا لإزالتهم وحصر السكان بهم .



اهالى السحيلة يتسلمون وحداتهم الجديدة بالاسمرات



اهالى السحيلة يتسلمون وحداتهم الجديدة بالاسمرات



اهالى السحيلة يتسلمون وحداتهم الجديدة بالاسمرات

وشهد ملف تطوير المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة، تطورا كبيرا، وذلك بعد القضاء على أكثر من 60% من المناطق العشوائية والتى عانت منذ عشرات السنين، حيث تم نقل السكان لمناطق بديلة بمدينة الأسمرات ومشروعات أخرى وفرت ألاف الوحدات السكنية المفروشة لسكان المناطق العشوائية، ومن المقرر أن تستكمل العاصمة تطوير باقى المناطق العشوائية خلال العام الجديد 2020 لتعلن بنهاية العام الجارى خلوها من العشوائيات.

ومن المقرر أن يتم إخلاء عدد من المناطق خلال عام 2020 وهى "حكر السكاكينى الجديد بالشرابية بالمنطقة الشمالية، والمنطقة الشرقية يوجد 3 مناطق بالمرج والسلام أول، والمنطقة الغربية باستكمال إزالات حى منشأة ناصر، والمنطقة الجنوبية يوجد مناطق عشوائية بأحياء مصر القديمة والخليفة ودار السلام والسيدة زينب، حيث سيتم إزالة حكر السكاكينى الجديد والعصارة وعشش المهاجرين وشرق السكة الحديد بالسلام أول، وأماكن الخطورة بمنشأة ناصر ودار السلام ومصر القديمة، المحجر وبطن البقرة والحطابة والطيبى، واستكمال تطوير الجبخانة وعرب اليسار، وسيتم إزالة ونقل المبانى المحيطة بالقلعة غير الأثرية والمعتدية على الآثار، وكل السكن غير الملائم والمخالف والمعتدى على حرم الأثر وحرم القلعة، وهناك توجه من الدولة لإحياء المنطقة التاريخية والأثرية بالقاهرة .