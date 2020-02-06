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أرامكو السعودية: تعرضنا لمحاولات تسلل الكترونى متزايدة وننجح فى التصدى لها

الخميس، 06 فبراير 2020 09:39 م
أرامكو السعودية: تعرضنا لمحاولات تسلل الكترونى متزايدة وننجح فى التصدى لها هاكرز _ صورة أرشيفية
الرياض (رويترز)

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قال خالد الحربى رئيس أمن المعلومات فى شركة أرامكو السعودية لرويترز اليوم الخميس، إن الشركة تتعرض لمحاولات تسلل إلكترونى متزايدة منذ الربع الأخير من عام 2019، وإن الشركة نجحت حتى الآن فى التصدى لكل هذه المحاولات.

 

وأضاف الحربى لرويترز خلال مقابلة عبر الهاتف "بشكل عام هناك بالتأكيد زيادة فى محاولات الهجمات (الإلكترونية) وننجح بشدة فى منع هذه الهجمات بقدر الإمكان فى مراحلها الأولى".

 

وقال "نمط الهجمات (الإلكترونية) دوري، ونرى أن حجمها يزداد، وأظن أن هذا سيستمر"، دون الخوض فى مزيد من التفاصيل عمن وراء تلك الهجمات.

 

 


أرامكو السعودية

أخبار السعودية

محاولات تسلل الكترونى

شركة أرامكو السعودية

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