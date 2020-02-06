سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 07:39 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أخبار البورصة اليوم الخميس 6-2-2020

الخميس، 06 فبراير 2020 07:04 م
أخبار البورصة اليوم الخميس 6-2-2020 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 6-2-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، لليوم الثانى على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 712.624 مليار جنيه.
 

إيقاف تداول 12 شركة

وقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 12 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الخميس.
 
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، أكتوبر فارما، الأهلى للتنمية والاستثمار، الاستثمار العقارى العربى-اليكو، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، مطاحن وسط وغرب الدلتا، شركة مستشفى كليوباترا.

 

البورصة تربح 5.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، لليوم الثانى على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 712.624 مليار جنيه.

 

وبلغ حجم التداول على الأسهم 172.2 مليون ورقة مالية بقيمة 818.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 24.8 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.87% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.61%، والعرب على 11.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 46.48% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.51%.
 
 
ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 26.1 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 29.8 مليون جنيه، 20.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 9.6 مليون جنيه، 68.7 مليون جنيه، على التوالي.
 
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 14105 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 1933 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 16249 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 5244 نقطة.
 
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 1274 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 1400 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 533 نقطة.
 
 
وارتفعت أسهم 94 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 37 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.
 
 

شراء مجالس الإدارات

وفى سياق متصل سيطرت تعاملات الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، إذ اشترى مجلس إدارة شركتى المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو وأكتوبر فارما بعدد 104.6 ألف سهم، 160 سهم، على التوالى، كما اشترى مساهم رئيسى بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 2565 سهم، 3 آلاف سهم، 9 آلاف سهم، على التوالى.

 


الكرمة للسمسرة

قالت هيئة الرقابة المالية، إن فترة إيقاف شركة الكرمة للسمسرة في الأوراق المالية، تنتهى في 7 فبراير الجارى، علماً بأن الشركة محظور استفادتها من الخدمات التى تقدمها البورصة بقرار من لجنة العضوية.
 
 

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. هل ينقذ هذا الدواء البشر من فيروس كورونا؟

شاهد فى دقيقة.. هل ينقذ هذا الدواء البشر من فيروس كورونا؟

"شعبة الخضروات ": انخفاض اسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور

"شعبة الخضروات ": انخفاض اسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة