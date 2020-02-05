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5 نصائح من الصحة السعودية للحماية من الإصابة بفيروس كورونا

الأربعاء، 05 فبراير 2020 02:00 م
5 نصائح من الصحة السعودية للحماية من الإصابة بفيروس كورونا فيروس كورونا
فاطمة ياسر

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نشرت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الرسمي بعض النصائح الهامة للحد من الإصابة بفيروس كورونا، حيث شدّدت  على أهمية الالتزام بعدد من الخطوات الوقائية الهامة  للحماية من فيروس كورونا المستجد، المعروف اختصارًا باسم (2019-nCoV). .

وقدمت وزارة الصحة السعودية خمس نصائح وقائية للحد من الإصابة بفيروس كورونا، ومنها:

-تجنب المخالطة اللصيقة بشخص لدية أعراض نزلة برد أو إنفلونزا، وذلك تجنبا من انتشار العدوي الفيروسية وتحويلها لفيروس كورونا.

-الاهتمام بالنظافة الشخصية،  وذلك عن طريق الاستحمام يوميا للتخلص من الفيروسات التي يتعرض لها الكثيرون عند النزول من المنزل، وأيضا عليك غسل يديك  بالماء الصابون للتخلص من الفيروسات المتواجدة عليها.

-اتباع آداب العطس والسعال أي عند الرغبة في هذا الأمر عليك استخدام المناديل الورقية ثم رميها بعد ذلك.

-تجنب التعامل غير الآمن مع الحيوانات البرية والأليفة على حد سواء.

-ضرورة طهي الطعام، مثل اللحوم والبيض جيدًا حتي يتم القضاء علي أي فيروس قد تكون حامله له.

كما أن وزارة الصحة السعودية أوضحت العديد من الأعراض التي تؤكد فرص الإصابة بفيروس كورونا، ومنها:

 -ارتفاع حرارة الجسم وقد تصل إلى 39.

-التعرض للإصابة بالسعال.

-ضيق في التنفس الشديد.

-التعرض للإصابة بالتهاب رئوي.

وأشارت وزارة الصحة السعودية، أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي أو الأمراض المزمنة وكبار السن، هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا لذا عليهم القيام بهذه النصائح للحد من الإصابة بهذا الفيروس، ومنها:

-البقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين.

-عدم السفر في أثناء وجود أعراض مرضية.

-تغطية الفم والأنف بالمناديل عند الكحة أو العطاس.

-المحافظة على نظافة اليدين بغسلهما لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون.

 


فيروس كورونا

اعراض فيروس كورونا

وزارة الصحة السعودية

الوقاية من فيروس كورونا

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