43 شخصا يغادرون الحجر الصحى بالأردن بعد التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا

هند المغربي

أفادت إدارة مستشفيات البشير فى عمان، اليوم الأربعاء، مغادرة 43 شخصا من مستشفى الحجر الصحى بعد ظهور النتائج النهائية للفحوصات، وبيان خلوهم من الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد. وفق ما ذكره موقع " روسيا اليوم ".

وغادر أعدد كبيرة من الذين غادروا المستشفى، من الطلبة الأردنيين القادمين من مدينة ووهان الصينية، بؤرة الوباء.

ورجحت الإدارة خروج بقية الطلبة الأردنيين وغير الأردنيين اليوم الأربعاء، وعددهم 28 شخصا، مؤكدة أن جميع الفحوصات أظهرت عدم إصابتهم بالفيروس.

يذكر أن ووصلت طائرة أردنية قادمة من ووهان، السبت الماضى، إلى العاصمة عمان، وعلى متنها 71 مسافرا من بينهم الطلبة الأردنيون الدارسون فى المدينة، حيث تم التأكد من خلوهم من الفيروس المستجد "كورونا".