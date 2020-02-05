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وزير الخارجية الاردنى يستعرض مع نظيره البلجيكى التطورات فى المنطقة‎

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:00 ص
وزير الخارجية الاردنى يستعرض مع نظيره البلجيكى التطورات فى المنطقة‎ وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى
وكالات

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التقى وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى، اليوم مع وزير الخارجية والدفاع البلجيكي فيليب جوفين الذى يزور عمان حاليا.

وذكرت وكالة الانباء الاردنية انه جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والدفاعية، إضافة إلى استعراض التطورات في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية.

وأكد الوزيران خلال اللقاء استمرار التنسيق والتعاون في محاربة الإرهاب الذي يشكل تحدياً مشتركاً يجب استمرار التعاون الدولي لدحره عسكرياً وأمنياً وأيديولوجياً.

فى شأن أردنى أخر، إرتفع صافى الدين العام المُستحق على الأردن خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضى بنسبة 8.4% إلى 29.153 مليار دينار (41.1 مليار دولار) مقارنة مع 26.9 مليار دينار فى نهاية 2018.

وأظهرت الاحصائيات التى نُشرت على الموقع الالكترونى لوزارة المالية اليوم الثلاثاء أن صافى الدين الداخلى للأردن فى نهاية نوفمبر الماضى بلغ 16.75 مليار دينار فى حين أن الدين الخارجى بلغ 12.4 مليار دينار.

ويشكل صافى الدين العام الأردنى ما نسبته 93.6% من الناتج المحلى الإجمالي.


الاردن

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الصفدى

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