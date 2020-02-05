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وزيرة الصحة: مبادرة الرئيس لـ«قوائم الانتظار» أجرت 381 ألف عملية جراحية عاجلة

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:52 م
وزيرة الصحة: مبادرة الرئيس لـ«قوائم الانتظار» أجرت 381 ألف عملية جراحية عاجلة وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء 381 ألفاً و66 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة التى تشملها المبادرة، منذ انطلاقها فى شهر يوليو 2018، حتى أمس الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2020.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن عدد العمليات التى تم إجراؤها تتضمن 150 ألفاً و456 عملية قسطرة قلب، و23 ألف و120 جراحة قلب مفتوح، و132 ألفاً و520 جراحة رمد، و16 آلاف و789 جراحة مخ وأعصاب، و17 ألفاً و572 جراحة عظام، و22 ألفاً و249 جراحة أورام، فيما تم الانتهاء من 2797 زراعة قوقعة، و223 زراعة كلى، و341 زراعة كبد، كما تم اجراء 50 عملية قسطرة طرفية و 42 عملية قسطرة مخية، ضمن التخصصات الجديدة التى تم إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية مؤخراً، مشيراً إلى أنه تم تحويل 14 ألف و907 حالة لتلقى العلاج الدوائى بدلاً من التدخل الجراحى، بعد مناظرتهم طبياً والتأكد من عدم حاجتهم لأى تدخلات جراحية، مؤكداً أنه يتم متابعتهم باستمرار واتخاذ اللازم فوراً حيال حدوث أى تطورات صحية لهم
 
من جانبه قال الدكتور خالد عاطف المدير التنفيذى لغرفة عمليات مبادرة "قوائم الانتظار"، إن جراحات القساطر القلبية تصدرت عمليات التخصصات الجراحية التي تم إجراؤها بنسبة 39% تليها جراحات الرمد بنسبة 35%.
  
وأضاف "عاطف" أن مستشفيات وزارة الصحة المشاركة في المبادرة أجرت 233801 عملية جراحية بنسبة 61% من العمليات الجراحية التي تم إجراؤها، تليها المستشفيات الجامعية بعدد عمليات 95268 بنسبة 25%، من أصل عدد العمليات التي تم إجراؤها بالمجان، مؤكداً أن المريض لا يتحمل أى تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، موضحاً أن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين عن المبادرة عبر الخط الساخن 15300 الذى يعمل يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.

 


الصحة

قوائم الانتظار

العمليات

المستشفيات

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