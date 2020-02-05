ندوات وحملات توعية عن "فيروس كرونا" في محافظتي القليوبية والمنوفية

القليوبية نيفين طه - محمد فتحى

عقد فرع المجلس القومي للمرأة بالقليوبية برئاسة الدكتورة جيهان فؤاد مقرر الفرع بالتعاون مع مركز النيل للإعلام لقاءا توعوي بمقر الفرع ببنها عن مرض كورونا.

وقد حاضر فيه الدكتور ابراهيم راجح الاستاذ بكلية طب بنها عضو فرع المجلس والذى تحدث عن كيفية الوقاية من أى مرض معدى وأنه يجب علي ربات البيوت اتباع سبل النظافة المتعارف عليها والحفاظ علي اتباع اولادها بها، كما حاضر اللقاء مندوب من البنك الزراعي شرح التمويل المالي للرائدات الصحيات والريفيات وأهمية التحول الرقمي.

وأوضحت الدكتورة جيهان أن الفرع بصدد عمل دراسة عن أهم الحرف بالمحافظة لتقديمها للبنوك لإمكانية تمويلها وذلك في إطار التمكين الاقتصادي للمرأة واحد وسائل مكافحة العنف ضد المرأة ثم تم تشكيل فرق عمل من الحضور لنقل تلك المعلومات للسيدات بالقري التابعة لهم وذلك تحت إشراف الفرع ودعمه

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية بقيادة الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، التأكيد من جاهزية 5 أقسام للعزل بمستشفيات القليوبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وهى مستشفيات "حميات بنها وحميات طوخ وحميات قليوب" وكذلك أقسام الحميات مستشفى بهتيم وشبين القناطر، والتأكد من المستلزمات والأدوات اللازمة لمكافحة العدوى وتزويد الكميات بها.

وأكد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن الغرفة الوقائية التابعة لمديرية الصحة والسكان بالقليوبية وجميع الإدارات الصحية على مستوى المديرية والبالغ عددها 11 إدارة، تعمل على مدار 24 ساعة لترصد الحالات بجميع الأوقات، مشيرا إلى أنه تزويد غرف عزل بكل المستشفيات العامة الحكومية والمركزية والنوعية بأنحاء المحافظة.

ومن ناحيتها أكدت الدكتورة إبتسام طارف مدير إدارة الحميات بالقليوبية، أنه لم يتم حتى الأن رصد أية حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، كما أنه تم تجهيز مستشفى الصدر بالمرج بغرفة عزل لمواجهة أية حالات قد يتم رصدها.

كما أكد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، أن المحافظة آمنة تماما من أى أمراض أو أوبئه، مؤكداً أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية للتصدي لأى مرض أو طارئ .

مؤكدا فى تصريحات صحفية له، أن المديرية تعمل على رصد جميع الأمراض التنفسية بجميع مستشفياتها على مستوى المحافظة، بجانب حملات التطعيم التى تشنها على المدارس من أجل وقاية الطلاب من الحصبة، والتى ستبدأ حملاتها خلال هذا الشهر الجاري.

وبعث "الطباخ" رسالة طمأنينة لأهالي المحافظة أنها أمنه ولا يوجد بها أى شئ يدعو للخطر، منوهاً أنه يجب على المواطنين اتخاذ إجراءات السلامة الأمنة لهم ولأولادهم كغسل الأيدي والنظافة الشخصية .

وأوضح الطباخ، أنه تم تشكيل لجان تفتيشية من مديرية الصحة للمرور على مستشفى حميات بنها وباقى المستشفيات، وذلك للاطلاع على سير العمل فى جميع الأوقات المختلفة خاصة فى غضون رفع درجة استعداد مديرية الصحة بالقليوبية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأثنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، على المجهود الكبير المبذول للوصول بالمستشفى إلى هذا المستوى فى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين مع التوسعات المستمرة بالمستشفى، حيث تم مؤخرا التوسع فى قسم الأطفال بالمستشفى ليسع 30 سرير فى طابقين متتاليين، وقد سبق أن تم افتتاح العناية المركزة الخاصة بالأطفال سعة 6 أسرة.

وطالب وكيل الوزارة، من الجميع بذل المزيد من الجهد خاصة وأن المستشفى هى المستشفى الأم بالقليوبية وتعد حائط الصد الأول ضد الأمراض المعدية شديدة الخطورة، وجدير بالذكر أن قسم العزل بالمستشفى يتكون من 4 غرف تشكل 8 أسرة بالإضافة إلى غرفة العزل فى العناية المركزة.

وجاءت الجولة بمشاركة كل من الدكتور سيد مراد مدير عام الطب العلاجى بالقليوبية، والدكتور محمد جمال مدير إدارة الطوارئ، والدكتورة ابتسام طارف مدير إدارة الحميات بالقليوبية، والدكتور حسانين مسؤول المستلزمات الطبية، والدكتور أحمد من إدارة الطوارئ، ونورا مساعد رئيسة التمريض بمديرية الصحة.

فيما عقدت وحدة مكافحة العدوى بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية بالتعاون إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة ندوة اليوم تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وبحضور الدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد والدكتور توفيق عبد المطلب رئيس الادارة المركزية والدكتورة عزة محمد عبد العزيز رئيس الوحدة تحت عنوان فيرس كورونا حقائق ومخاوف

واستعرض الندوة طرق العدوى بالفيروس ومخاطر ومضاعفات الاصابة به وكذلك وطرق الوقاية منه والتوزيع الجغرافي للفيروس في العالم

كما اوضحت الندوة بروتوكول التعامل مع حالات الاشتباه والتأكيد على تنشيط ترصد الأمراض التنفسية الحادة والابلاغ الفوري لأي حالة اشتباه والاجراءات الوقائية.

وأشارت الندوة إلي أن فيروس الكورونا البشرى تم اكتشافه ١٩٦٠ ويوجد منه سبع أنواع أربع أنواع منه تسبب أعراض شبيهة بالإنفلونزا وفى عام ٢٠٠٣ ظهر سارس sars corona virusفى الصين وارتفعت نسبة الوفيات الي ٣٥ % كن عدد الإصابات وفي ٢٠١٢ فى السعودية ظهر نوع اسمه متلازمة الشرق الاوسط للالتهاب الرئوى mers corona virus وكانت نسبة الوفيات متوسطة وفي نوفمبر ٢٠١٩ ظهر نوع تالت جديد اسمه new corona virus فى مدينة يوهان فى الصين و وأعلنت الصين أن عدد المتوفين قد بلغ ٤٠٠ حالة منذ اكتشاف المرض حتى الان وتم اعتباره وباء دولى بعد انتقاله الى بعض الدول المجاورة