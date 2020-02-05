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نتنياهو يهدد بعملية عسكرية فى غزة.. والمعارضة ترد: كفاك دعاية انتخابية

الأربعاء، 05 فبراير 2020 09:46 م
نتنياهو يهدد بعملية عسكرية فى غزة.. والمعارضة ترد: كفاك دعاية انتخابية نتنياهو
كتب- هاشم الفخراني

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هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشن "عملية عسكرية" واسعة النطاق ضد فصائل المقاومة في قطاع غزة، قبل انتخابات الكنيست الـ23 المقررة في الثاني من مارس المقبل، إذا ما استمر إطلاق الصواريخ والبالونات المتفجرة من القطاع تجاه المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع.

 

ونقلت القناة الثانية الإسرائيلية عن نتنياهو، قوله لرؤساء المجالس الإستيطانية الجنوبية: "من الممكن القيام بعملية عسكرية واسعة فى قطاع غزة حتى قبل الانتخابات، إذا ما استمر إطلاق الصواريخ والبالونات المتفجرة من القطاع.. ولن انتظر حتى إجراء الانتخابات".

 

جاءت تصريحات نتنياهو خلال مجمع لمؤيدى حزب الليكود، فيما رأت كتلة المعارضة أنها مجر دعاية من لون جديد، ألا وهى الدعاية العسكرية، رافضين ما وصفته بالدعاية على حساب أمن إسرائيل.

 

جدير بالذكر، أنه منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب، عن خطة السلام الأمريكية في الـ28 يناير الماضي، كثّف المقاومون في قطاع غزة من إطلاق قذائف صاروخية وقذائف هاون وبالونات حارقة تجاه المستوطنات المحاذية.

 

وذكرت تقارير إسرائيلية، بأنه تم رصد سقوط عشرات البالونات المفخخة تجاه المستوطنات الواقعة في المنطقة المعروفة إسرائيليًا بـ"غلاف غزة"، وأفادت بأن الكثير من البالونات انفجر في الهواء، وتم إبطال مفعول ستة منها بعد سقوطها.

 

وقصفت طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مواقع لحركة حماس في ساعة مبكرة فجر الأربعاء، وفق ما أعلن الجيش في بيان مقتضب، بدعوى الرد على إطلاق قذائف صاروخية وبالونات حارقة.

 

 


اسرائيل

تل ابيب

القدس المحتلة

نتنياهو

الجيش الاسرائيلي

غزة

قطاع غزة

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