نائب محافظ الجيزة يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بالحوامدية

كتب سيد الخلفاوى

تفقد إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال تطوير وتوسيع وإزالة التعديات بشارع جمال عبد الناصر، وأعمال الرصف بشوارع الثورة والصحافة بمدينة الحوامدية، لمتابعه الأعمال الجارية ونسب التنفيذ وإزالة أى معوقات تعترض المشروعات بناء على توجيهات محافظ الجيزة بسرعه الانتهاء من الأعمال المنفذة.

ووجه نائب المحافظ بسرعه الانتهاء من الأعمال الجارى تنفيذها لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين، كما تفقد نائب المحافظ عباره الركاب بالحوامدية، التى تنقل المواطنين للبر الأخر من النيل لمنطقة المعصرة، للاطمئنان على أعمال تشغيل العبارة، كما تفقد الأعمال الإنشائية الجارى تنفيذها لمبنى رئاسة مجلس المدينة الجديد لمتابعه نسب تنفيذ الأعمال، ورافق نائب المحافظ الدكتور أشرف تامر رئيس المدينة.

وتفقد الشهابى مشروعات الصرف الصحى بقريتى الشيخ عتمان وأم خنان بمدينة الحوامدية لمتابعه الأعمال الجارية ونسب التنفيذ وإزالة اى معوقات تعترض المشروعات، حيث وجه نائب المحافظ بسرعه الانتهاء من الأعمال الجارى تنفيذها لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.

وفى السياق نفذت أجهزة مدينة العياط برئاسة محمود زين العابدين، بالتنسيق مع إدارة الإعلانات حملة لإزالة الإعلانات المخالفة بشارع المدبح بمدينة العياط.

كما تم استكمال أعمال رصف الطرق بمركز ومدينة أوسيم، تحت إشراف اللواء أيمن السعيد، رئيس مركز ومدينة أوسيم، حيث قام رجال إدارة المشروعات بالإشراف والمتابعة مع مسئولى مديرية الطرق بالجيزة والشركة المسؤولة عن أعمال رصف الطرق، بالبدء فى أعمال رصف شارع المحطة بمدينة أوسيم، وذلك من أعمال الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة أوسيم.

وفى مركز ومدينة منشأة القناطر، تابع اللواء حسين لبيب رئيس المدينة اعمال صيانة اعمدة الإنارة ، حيث قامت الوحدة المحلية ببنى سلامة بقيادة فنى الإنارة بأعمال صيانة اعمدة الإنارة على المناشى الخطاطبة بزمام بنى سلامة

تحت اشراف رئيس وحدة بنى سلامة .