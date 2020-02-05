مصطفى بكرى يتقدم بأوراقه لتقنين أوضاعه بنقابة الإعلاميين

كتب محمد السيد

تقدم الإعلامى مصطفي بكري مقدم برنامج حقائق واسرار المذاع على قناة صدى البلد،اليوم الأربعاء ، بأوراقة لنقابة الاعلاميين لتقنين أوضاعه والحصول على التصاريح اللازمه لممارسة النشاط الاعلامى .

يأتى ذلك بعد اصدار النقابة قرارها رقم 1 لسنه 2020 بالزام "بكرى" لتقنين اوضاعه بناء على شكوى الهيئة الوطنية للاعلام ضده وبعد البحث بسجلات النقابة و التى تبين أن بكرى غير حاصل على تصريح للمارسة الانشطه الاعلامية وهو ما أدى الى اصدار القرار سالف الذكر بتقنين الأوضاع .

وأكدت نقابة الإعلاميين أن القرار الصادر ضد مصطفى بكرى يعتبر ضمن حزمه من القرارات الصادرة من نقابة الاعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة والتى تهدف من خلالها الى ضبط المشهد والارتقاء بالاداء المهنى للاعلاميين وضمان الالتزام لميثاق الشرف الاعلامى والحفاظ على منظومة القيم المصرية .