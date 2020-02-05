وأضافت الشبكة الأمريكية أنه تم إنقاذ ستة أشخاص كانوا داخل حافلة صغيرة وقت وقوع الانهيار الجليدى.

ومنذ أيام أنهت تركيا عمليات البحث عن ناجين من الزلزال الذى ضرب البلاد، وذلك بعدما انتشل عمال الطوارئ جثة شخص أخير كانوا يبحثون عنه تحت أنقاض مبنى منهار ليرتفع بذلك عدد قتلى الكارثة إلى 41.