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مصرع عروسين داخل مسكنهما بشبرا الخيمة إثر تسرب غاز

الأربعاء، 05 فبراير 2020 05:22 م
مصرع عروسين داخل مسكنهما بشبرا الخيمة إثر تسرب غاز إسعاف - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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لقى عروسان مصرعهما، إثر اختناق غاز داخل مسكنهم بمنشية عبد المنعم رياض بشبرا الخيمة وتم نقلهم إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بمصرع عريس وعروسة داخل مسكنهم بمنشية عبد المنعم رياض بشبرا الخيمة، انتقل رجال البحث الجنائى وتبين من المعاينة مصرعهما أثر اختناق غاز وتحرر محضر بالواقعة.

قرر المستشار موسى عبد البارى رئيس نيابة مركز بنها، بإشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات شمال بنها بالتصريح بدفن جثة ربه منزل لقيت مصرعها إثر حريق شب بمسكنها وذلك عقب مناظرة الجثة، كما أمرت النيابة العامة بانتداب الأدلة الجنائية لفحص المنزل المحترق لبيان سبب الحريق وكذلك تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها والاستعلام عن حالة الزوج المصاب

وكان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد محمد سمير مأمور مركز شرطة بنها، بنشوب حريق بقرية ورورة التابعة لدائرة مركز شرطة بنها، بالانتقال والفحص تبين مصرع ربه منزل تدعى ا.ع .ج، واصابة زوجها ويدعى م.ا، عامل، بإصابات بالغة بجسده، إثر قيامهما بإشعال دفاية بمسكنهما من أجل التدفئة، تم نقل المتوفية والمصاب لمستشفى بنها الجامعى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وقرر محمد علام مدير نيابة شبين القناطر، بالتصريح بدفن جثة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وذلك عقب مناظرة الجثة وإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على السائق المتسبب بالواقعة، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بتلقيه إشارة من مستشفى شبين العام بوصول جثة الطفل "محمد .م.ط" 4 سنوات جثة هامدة، إثر صدمه بلودر أثناء لهوه بالشارع بمنطقة عزبة أبو خضرة بمدينة شبين القناطر.

وتم نقل جثة الطفل لمستشفى شبين العام وضبط السائق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر بتلقيه إشارة من مستشفى شبين العام بوصول جثة الطفل "محمد .م.ط" 4 سنوات جثة هامدة إثر صدمه بلودر.

بالانتقال والفحص تبين قيام سائق اللودر ويدعى عبدالله ا 33 سنة، بصدم الطفل أثناء لهوه أثناء قيامه بأعمال حفر، ولم يشاهد الطفل لعدم وجود إضاءة جيدة ما أدى إلى الاصطدام به وتهشيم رأسه ولقى مصرعه فى الحال وتم نقله للمستشفى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5242 جنح مركز شبين القناطر وتولت النيابة التحقيق.


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