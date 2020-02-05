رام الله (أ ش أ)

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الاقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن وزارة الأوقاف الإسلامية فى القدس، أن 43 مستوطنا اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وصولا إلى مصلى باب الرحمة.

من جانب أخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، 19 فلسطينيًا، فى حملة دهم طالت مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.

وذكر نادى الأسير - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة في مدن "نابلس" و"قلقيلية" و"جنين" و"رام الله" و"البيرة" و"الخليل" و"بيت لحم" واعتقلت المواطنين.

يذكر أن الجمعة الماضية أدى نحو 30 ألف فلسطينى، صلاة الجمعة، فى رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود المشددة التى تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلى على المدينة المقدسة، وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس المحتلة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن حوالى 30 ألف مصل أدوا الصلاة فى ظل إجراءات الاحتلال الإسرائيلى عند بوابات المسجد الأقصى المبارك، وفى محيطه، من تفتيش للمواطنين والتدقيق فى بطاقاتهم الشخصية.

و فى سياق أخر، أصيب 10 فلسطينيين واعتقل 3 آخرين، الجمعة، إثر مهاجمة قوات الاحتلال الاسرائيلى للمصلين الذين أدوا صلاة الفجر فى المسجد الأقصى المبارك، وذلك فى إطار ممارساتها العدوانية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن عناصر كبيرة من شرطة الاحتلال لاحقت المصلين وأطلقت الأعيرة المطاطية صوبهم، وأجبرتهم على الخروج من المسجد الأقصى وقبة الصخرة، ما أدى إلى إصابة نحو 10 منهم، بالاضافة إلى اعتقال 3 آخرين".