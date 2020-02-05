من جانب أخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، 19 فلسطينيًا، فى حملة دهم طالت مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.
وذكر نادى الأسير - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة في مدن "نابلس" و"قلقيلية" و"جنين" و"رام الله" و"البيرة" و"الخليل" و"بيت لحم" واعتقلت المواطنين.