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محافظ كفر الشيخ :تطوير المناطق العشوائية وتوسعة منطقة الفنار بمصيف بلطيم

الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:12 م
محافظ كفر الشيخ :تطوير المناطق العشوائية وتوسعة منطقة الفنار بمصيف بلطيم اجتماع محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، سبل تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين صندوق تطوير المناطق العشوائية بمحافظة كفر الشيخ لتطوير منطقتى سخا وميت علوان كمناطق عشوائية غير مخططة.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس جمال العتيقى، وكيل وزارة الإسكان، والدكتور محمود نعمة الله، عميد كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه يتم متابعة نسبة الإشراف على أعمال التطوير بالتنسيق مع كلية الهندسة كمكتب استشارى متخصص لتولى الإشراف العام على المشروع واعتماد المستخلصات واستلام الأعمال ابتدائيًا ونهائيًا على الطبيعة.

يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، وقيام صندوق تطوير المناطق العشوائية بوضع خطوة للتطوير والارتقاء بالمناطق غير المخططة بصورة متكاملة عمرانيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، ورفع كفاءة شبكات الحركة وإنارة الطرق الرئيسية والداخلية ورفع كفاءة شبكات البنية التحتية "كهرباء، صرف، مياه".


وعلى جانب أخر أشرفَ المهندس محمد رجب إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على التوسعات القائمة والجارية لمنطقة الفنار غرباً حتى نهايتة شرقاً بالفنار (ا)، وذلك بعد الإنتهاء من التوسعات بمنطقة بالفنار (ب) لتوسعة الطرق من الجانبين لحل أزمة التكدس والاختناق المرورى بمنطقة الفنار أثناء موسم الصيف، وذلك فى إطار متابعة المشروعات وسرعة الانتهاء منها وذلك فى إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية الجديدة لسنة "٢٠١٩"- "٢٠٢٠ "، مشدداً على سرعة الإنتهاء من كافة المشروعات والاستعدادات لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم واستقبال صيف ٢٠٢٠م، لرفع كفاءة الطرق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.


كما أشرفَ على سلامة، رئيس مركز ومدينه قلين، على أعمال حملات النظافة العامة بالقرى، حيث تم الإشراف على مسح الطرق الرئيسية بقرية ميت الديبة والقرى التابعة ورفع جميع القمامة من أماكن تجمعها، كما تم مسح المداخل الرئيسية لقرى الوحدة المحلية بشباس عمير، وذلك لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.


كما أشرفَ على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على استمرار صيانة أعمدة وكشافات الإنارة بقرية ميت الديبة بطريق مزلقان نشرت والطريق الرئيسى وصيانة كشافات الإنارة بعزبة شاهين، وذلك لرفع كفاءة الإنارة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

وأكد اللواء خالد مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، على استمرار سير العمل بمنظومة النظافة العامة بالقرى ورفع مخلفات القمامة وحملات نظافة بمداخل ومخارج القرى وحول المدارس والمصالح وبعض التوابع والشوارع الرئيسة والفرعية والتوابع، ورفع كفاءة الاناره العامة، وتسليك خطوط الصرف الصحى واصلاح خطوط المياه وخطوط الطرد بالقرى والتوابع، ومتابعة محطات الصرف وخفض المنسوب بالقرى واصلاح بعض اخطار الصرف والمرافق العامة من مياه وكهرباء.


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