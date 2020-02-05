محافظ دمياط خلال استقبالها للمصريين المحتجزين فى اليمن: مصر لا تنسى أبناءها

دمياط معتز الشربينى

حرصت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على استقبال الصيادين من أبناء المحافظة والذين تم احتجازهم من قبل السلطات اليمنية ضمن ٣٢ صياداً مصرياً بعد دخولهم المياه الاقليمية بدولة اليمن منذ أكثر من شهرين.

وذلك فور عودتهم الى أرض الوطن على متن طائرة خاصة مساء أمس ووسط فرحة عارمة من الأهالى وهتافات تحيا مصر

والتقت محافظ دمياط معهم بديوان عام المحافظة خلال الساعات الأولى من فجر اليوم وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد والنائب محمد الزينى عضو مجلس النواب.

أعربت الدكتورة منال عوض عن خالص سعادتها بعودة الصيادين الى ذويهم، كما توجهت بخالص الشكر والتقدير والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على جهود سيادته للإفراج عن أبناء الوطن وإنهاء أزمة احتجازهم فى اليمن، مؤكدة أن مصر لا تنسى أبداً أبنائها فى أى بقعة من بقاع العالم والذى بدا مؤخراً فى حرص الدولة على إجلاء رعاياها بدولة الصين بعد تفشى فيروس كورونا هناك حفاظاً على سلامتهم.

هذا وقد ذكرت الدكتورة منال عوض أن ما حدث يعد ملحمة من العمل المشترك بين عدد من أجهزة الدولة المختلفة لتأمين وصول الصيادين إلى الأراضى المصرية، حيث توجهت أيضاً بجزيل الشكر والتقدير لجميع ممثلى تلك الأجهزة لما بذلوه من جهد لتأمين المصريين في الداخل والخارج، كما أكدت فى ختام اللقاء أنه سيتم توفير وسائل إقامة للصيادين من أبناء محافظتى الدقهلية وكفر الشيخ وتوفير وسائل انتقال لهم للوصول إلى بلادهم غداً.