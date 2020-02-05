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محافظ القاهرة يشارك فى حملة لاستعادة 6000 متر أملاك دولة فى حى السلام

الأربعاء، 05 فبراير 2020 11:49 ص
محافظ القاهرة يشارك فى حملة لاستعادة 6000 متر أملاك دولة فى حى السلام محافظ القاهرة يشرف على حملة لاسترداد أراضى الدولة
كتب سيد الخلفاوى

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شارك اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة فى الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أرض أملاك دولة بمساحة 6000 متر تقريباَ بمحور ترعة الطوارئ ( الفريق العرابى ) بحى السلام أول، ضمن انطلاق فعاليات الموجة 15 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة  "حق الشعب"، حيث تمكنت الحملة بالتنسيق بين أجهزة المحافظة ولجنة استرداد الأراضى وقوات التأمين وإنفاذ القانون من إزالة كاملة لكافة التعديات على الأرض والتى تمثلت فى أسوار وغرف طوبية ومنشآت تحت الإنشاء كانت تستغل كورش، وتم استعادة الأرض بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
   
وأعلن المحافظ أنه لا تهاون فى مواجهة مغتصبى أراضى الدولة واستردادها  كاملاَ بعد إزالة جميع التعديات عليها وتطبيق قوة القانون بحسم ضد المخالفين دون تمييز واستعادة هيبة الدولة فى ردع كل من تسول له نفسه سلب الأراضى أملاك الدولة حفاظاَ على المال العام.
     
وكلف محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء وهيئة نظافة القاهرة بالاستعداد وتوفير كافة المعدات والسيارات واللوادر اللازمة ، ومواصلة الحملات المكثفة  يومياَ دون انقطاع أو توقف خلال العطلات والإجازات الرسمية لإنجاز وتنفيذ قرارات الإزالة والتعدى على مساحات الأراضى المسلوبة طبقاَ لتقارير الحصر وتوصيات اللجنة الفنية ضمن انطلاق فعاليات الموجة 15 " حق الشعب "، التى تشمل الحالات التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين ومازالت متعدية على أراضي الدولة، والحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جديتها ولم تستكمل باقى الإجراءات، وكذلك الحالات التى أقرت لجنة التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط ، بالإضافة إلي حالات التعدي علي أراضي المنفعة العامة.
     
وطالب المحافظ  بضرورة تنفيذ آلية صارمة لحماية هذه الأراضى عقب استردادها وإزالة التعديات عليها من خلال استغلالها الاستغلال الامثل فى مشروعات خدمية بما يعود بالنفع على المواطنين.
 
محافظ القاهرة يشرف على حملة لاسترداد أراضى الدولة (2)
محافظ القاهرة يشرف على حملة لاسترداد أراضى الدولة 

محافظ القاهرة يشرف على حملة لاسترداد أراضى الدولة (3)
محافظ القاهرة يشرف على حملة لاسترداد أراضى الدولة 

محافظ القاهرة يشرف على حملة لاسترداد أراضى الدولة (1)
محافظ القاهرة يشرف على حملة لاسترداد أراضى الدولة 

 


محافظة القاهرة

أراضي الدولة

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السلام أول

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