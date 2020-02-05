محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.4%

الشرقية - إيمان مهنى

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، نتيجة الفصل الدارسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.4%.

وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة بأبنائه الطلاب المتفوقين، متمنيًا لهم دوام التقدم خلال فصل الدراسي الثاني وتحقيق المراكز الأولى علي مستوي المحافظة، واستمرار التفوق في مراحل التعليم القادمة .

وأشار رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 / 2020 يبلغ 119 ألفا و290 طالبا وطالبة موزعين على 671 لجنة امتحانية في 20 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة .

وفي سياق متصل، شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي مديري الإدارات التعليمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية بنطاق المحافظة بضرورة التأكد من الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس لضمان جاهزيتها لاستقبال الطلبة في النصف الدراسي الثاني والذي يبدأ 8 فبراير المقبل، ويتم مراجعة "الأبنية - الفصول الدراسية - الطرقات - حجرات الأنشطة دورات المياه – الأسوار"، والتأكد من سلامة وكفاءة وصلات الإنترنت بمدارس التعليم الثانوى، وإزالة كافة الإشغالات والأكشاك والمقاهي المجاورة للمدارس وقطع المرافق عنها نهائياً بالتنسيق مع الجهات المختصة فضلاً عن قيام رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المستمر مع مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية للحفاظ على النظافة العامة أمام المدارس لإظهارها بالمظهر الحضاري اللائق لمنظومة التعليم، وتوفير الخدمات المعاونة واللازمة ونبه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية الالتزام بمنع الباعة الجائلين أمام المدارس لضمان سلامة التلاميذ من الأغذية.