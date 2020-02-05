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الأربعاء، 05 فبراير 2020 07:10 ص
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ما هو ثقب القلب عند الأطفال وعلامات الإصابة به؟

الأربعاء، 05 فبراير 2020 07:00 ص
ما هو ثقب القلب عند الأطفال وعلامات الإصابة به؟ حديثى الولادة - ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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نتيجة التعرض لمشاكل كثيرة أثناء الحمل والولادة يصاب الأطفال ببعض العيوب الخلقية التى تؤثر على حالتهم الصحية وخصوصا العيوب الخلقية فى القلب، وهى عبارة عن مشاكل فى بنية القلب قد تظهر فى صورة ثقوب وعيوب فى الحاجز الأذينى والحاجز البطينى الرباعى.

وحسب ما ذكره موقع nhlbi فإن ثقب القلب من أشهر المشاكل الصحية التى يتعرض لها حديثو الولادة وهو عبارة عن ثقب يوجد فى الحاجز الفاصل بين النصف الأيمن والنصف الأيسر من القلب، وفى الغالب يكون سبب ثقب القلب هو العوامل الوراثية أى اصابة أحد أفراد الابوين بعيوب خلقية فى القلب أو نتيجة اهمال التغذية السليمة للمرأة الحامل خلال فترة الحمل مما يؤثر على صحتها وصحة الجنين ويؤثر على اكتماله وصحته.

قد يكتشف الأبوان ثقب القلب عند طفلهم بعد الولادة مباشرة وقد يجهل البعض منهم اصابة طفلهم بمشاكل قلبية لذلك ذكر الموقع بعض العلامات التى تظهر على الطفل وتدل على وجود ثقب ومشاكل فى القلب وهى:

أعراض ثقب القلب عند الأطفال
 

1: يعانى الطفل من ضعف شديد فى الشهية  وعدم القدرة على تناول الطعام.

2: اصابة الطفل بالتعب والإرهاق الشديد وعدم القدرة على بذل أى مجهود.

3:ضعف شديد فى نمو الطفل قد تعتقد الامهات أن ذلك بسبب الانيميا ولكنه قد يكون بسبب مشاكل القلب ووجود ثقب به أثر على نموه.

4:يعانى الطفل من ضيق شديد فى التنفس وسرعة فى معدل التنفس.

5:يصاب الطفل بالالتهابات الشديدة التى تؤثر على حالته الصحية وتعرضه لمخاطر واعياء متكرر.

6:يكون الطفل أكثر عرضا للسكتات الدماغية والازمات القلبية.

عند ظهور أى من العلامات ينصح بزيارة الطبيب لاجراء الفحوصات وعلاج الطفل، ففى بعض الحالات قد يغلق الثقب من تلقاء نفسه بعد مرور عامين ، ولكن بعض الحالات قد تحتاج لتدخل جراحى.


حديثى الولادة

ثقب القلب

عيوب خلقية

أمراض

القلب

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