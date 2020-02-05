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لطلاب الثانى الثانوى.. اعرف نتيجة تقييم الامتحان الإلكترونى بالدرجات

الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:19 ص
لطلاب الثانى الثانوى.. اعرف نتيجة تقييم الامتحان الإلكترونى بالدرجات طلاب ثانوية عامة
كتب محمود طه حسين

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اتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020، بعد تعديل شكل إعلانها وتحميل نسخة جديدة من النتيجة تظهر للطالب درجته في كل مادة من المواد إلى جانب ظهورها بالألوان، حيث يمكن للطالب نتيجته من مجموع درجات 100 درجة كحد أقصى.
 
 
وكانت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت نتيجة الصف الثاني الثانوى 2020 عبر موقعها الرسمى .
 
وظهرت نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 للطلاب في شكل بطاقة تعريفية تعرف الطالب بمستواه في كل مادة من خلال  4 ألوان، موضحة أن هذه البطاقة تهدف إلى تعريف الطالب بمستواه في المواد الدراسية لتوضيح نقاط القوة والضعف لديه، وذلك بعد تحليل الإجابات الخاصة به وأن هذه البطاقة مدونا بها اسم الطالب وكوده واسم مدرسته ومحافظته والإدارة التعليمية التابع لها ومدونا بها ألوان توضح مقياس أداء الطالب في كل مادة دراسية.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه تشير المنطقة الزرقاء إلى أن الطالب حقق مستوى عال من الأداء في المادة التي تم تقييمها خلال الفصل الدراسي الأول و يشير اللون الأخضر  إلى أن الطالب حقق مستوى مناسب من التوقعات للفصل الدراسي الاول وتشير المنطقة الصفراء إلى أن الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للنجاح في المادة عند الانتهاء من الفصل الدراسي الثاني ، وتشير المساحة البيضاء أسفل الشريط إلى أن الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للانتقال إلى الصف الثالث الثانوي، و إذا لم يأخذ الاختبار الالكترونى فسيظهر الشريط بالكامل باللون الرمادى.
 
وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه تعبر النقطة السوداء عن نتيجة الطالب، بينما يعبر السهمين باللون الأسود إلى متوسط مستوى الطالب على مستوى الجمهورية.
 
 
ويمكن للطالب معرفة نتيجته من خلال إتباع الخطوات التالية:

1- الدخول عبر الرابط المذكور أعلاه. 

2- تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب، وفي حال أن الطالب يحمل جنسية أخرى غير المصرية يتم إدخال "الكود". 

3- الضغط على أيقونة "تحميل مؤشر الأداء". 

وأضافت الوزارة أن بعض طلاب الصف الثاني الثانوي الذين لم يستطيعوا استكمال امتحانات بعض المواد إلكترونيًا وتم تأدية الاختبار ورقيًا، سيتم إعلان نتيجة تلك المواد في المدارس في وقت لاحق.

 

 

 
 
 

 


التربية والتعليم

نتيجة الصف الثانى الثانوى الإلكترونية

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