سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2020 02:59 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

لجنة أراضى الدولة تسترد 14 ألف فدان و 860 ألف متر خلال 24 ساعة

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:57 م
لجنة أراضى الدولة تسترد 14 ألف فدان و 860 ألف متر خلال 24 ساعة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، أن 14 ألف فدان أراضى زراعية و 860  ألف متر أراضى بناء، وهى حصاد أول يومين لموجة الإزالة الخامسة عشر التى بدأت تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، الذى شدد على أن تشمل الموجة كافة المحافظات مع إستمرار التنسيق بين لجنة إنفاذ القانون ووزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات وجهات الولاية.

وأكد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس اللجنة، على أهمية أن تتم الإزالة كاملة لأى تعدى مع وضع خطة لضمان عدم عودة التعديات على الأراضى التى يتم استردادها خلال موجات الإزالة.

على جانب أخر أكد تقرير وزارة التنمية المحلية استمرار المحافظات فى إجراءات التقنين لكل من توافرت لهم الشروط وتسليمهم العقود حيث بلغ عدد العقود التى تم تسليمها حتى الأن نحو عشرة ألاف عقد، وأهابت اللجنة مقدمى طلبات التقنين بسرعة التقدم لإنهاء الإجراءات اللازمة للتقنين وإستلام العقود، مؤكدة على تطبيق القانون على كل من يرفض أو يتباطئ فى استكمال اجراءات التقنين وضم حالته الى موجات الإزالة لانه لن يسمح بإستمرار حالات وضع يد دون تقنين وسداد حق الدولة .

وفى الوقت نفسه كلف رئيس اللجنة اللواء عبد الله عبد الغنى بإعداد تقرير عن معوقات التقنين بالمحافظات والشكاوى الخاصة بالتسعير مع التأكيد على لجان التثمين والتسعير بالمحافظات بعدم المغالاة ومراعاة البعد الإجتماعى والمستوى المعيشى لطالبى التقنين خاصة فى أراضى البناء بالقرى والنجوع، مؤكدا  أن توجيهات المهندس شريف اسماعيل فى هذا الاتجاه تعكس توجه الدولة فى تقديم كافة سبل التيسير على المواطنين خاصة محدودى الدخل وغير القادرين من أجل التقنين،  لأن هدف الدولة ليس تحصيل أموال وانما الحرص على حق الدولة وفى الوقت نفسه ضمان ان يتمتع كل المواطنين بأوضاع قانونية مستقرة.

رئيس اللجنة كلف الأمانة الفنية أيضا بحصر شامل لكل أراضى طرح النهر والتعديات الواقعة عليها وكذلك المتقاعسين عن سداد الرسوم المستحقة عن الانتفاع بهذه الأراضى لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والبدء فى ‘إزالة تلك التعديات الواقعة عليها تطبيقا للقانون مع اعتبار حالات الامتناع عن سداد مقابل حق الانتفاع تعديًا  ، حيث كشف التقرير المبدئى للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية ان نسبة التحصيل لم تتجاوز ٤٠ بالمائة.

 


 



 


اراضى الدولة

إزالة التعديات

المشروعات القومية

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. إزالة 595 حالة تعد على أراضى الدولة خلال الموجة الـ15 فى 5 محافظات

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:13 م

محافظة القاهرة تسترد 92 ألف متر مربع من أراضى الدولة فى 4 أيام

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:06 م

"محلية البرلمان" تطالب بحصر أراضى الدولة غير المستغلة واستخدامها فى مشروعات نفع عام

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:01 م

محافظ القليوبية يحضر حملة إزالة التعديات على أراض الدولة فى القناطر الخيرية

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 07:00 م

صور.. إزالة 58 حالة تعد على أراضى الدولة فى محافظتى الأقصر والغربية

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 11:14 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 5-2-2020 وعيار 24 بـ 187.32 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 5-2-2020 وعيار 24 بـ 187.32 ريال

الداخلية ترفع شعار "منظومة مرورية إلكترونية متكاملة".. الوزارة تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات.. وخبراء: يمنع سرقة المركبات ويحدد أماكن الزحام.. فيديو وصور

الداخلية ترفع شعار "منظومة مرورية إلكترونية متكاملة".. الوزارة تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات.. وخبراء: يمنع سرقة المركبات ويحدد أماكن الزحام.. فيديو وصور

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

الصحة: تخصيص مبنى منفصل بمستشفى النجيلة للكشف على العائدين من ووهان

الصحة: تخصيص مبنى منفصل بمستشفى النجيلة للكشف على العائدين من ووهان

التعليم تغلق رابط نتيجة ثانية ثانوى الإلكترونية وتوفير نموذج آخر بالدرجات

التعليم تغلق رابط نتيجة ثانية ثانوى الإلكترونية وتوفير نموذج آخر بالدرجات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة