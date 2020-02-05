كيف يدخل أصحاب بطاقات التموين موقع دعم مصر لتسجيل رقم المحمول؟

كتب مدحت وهبة

يواصل موقع دعم مصر حاليا تلقى طلبات أصحاب البطاقات التموينية لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص، حيث يقوم صاحب البطاقة بالدخول على موقع دعم مصر لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص به، أو رقم المحمول لأحد أفراد الأسرة المستفيدة من دعم البطاقة أو تصحيح رقم المحمول فى حال تغيير الرقم الذى سبق تسجيله وأن ذلك لمصلحة صاحب البطاقة.



"الْيَوْمَ السابع" ينشر أهم المعلومات حول كيفية دخول أصحاب البطاقات التموينية على موقع دعم مصر لتسجيل رقم المحمول الخاص بهم فى نقاط محددة.



1- يدخل صاحب بطاقة التموين على موقع دعم مصر "https://www.tamwin.com.eg "



2- يقوم صاحب البطاقة بكتابة رقم التليفون المحمول الخاص به أو تصحيح رقم المحمول في حال تغيير الرقم الذى سبق تسجيله وأن ذلك لمصلحة صاحب البطاقة.



3- يدخل صاحب البطاقة على الموقع وذلك لمن يظهر عبارة "برجاء تسجيل رقم الموبايل" على بون صرف الخبز أو السلع التموينية المدعمة أو من سبق وقاموا بتسجيل رقم المحمول الخاص بهم وتم تغيير الرقم



4- بمجرد الدخول على الموقع يتم الضغط على خانة "سجل موبايلك" على أن يكون الرقم لصاحب البطاقة أو لأحد المستفيدين ومسجل باسمة لدى احدى شركات المحمول.



5- يتم إدخال الرقم القومى، ورقم البطاقة التموينية، للدخول على الموقع.



6- يتم كتابة رقم التليفون المحمول، والضغط على كلمة حفظ رقم المحمول.



ويواصل موقع دعم مصر، حاليا تلقى طلبات أصحاب البطاقات التموينية لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص، حيث يقوم صاحب البطاقة بالدخول على موقع دعم مصر لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص به أو أو رقم المحمول لأحد إفراد اسرتك المستفيدة من دعم البطاقة او تصحيح رقم المحمول في حال تغيير الرقم الذى سبق تسجيله وأن ذلك لمصلحة صاحب البطاقة، حيث سيتيح هذا الرقم تمكن الوزارة من التواصل مع أصحاب البطاقات فى حال إبلاغهم بأى معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع قائلا: "كتابة رقم المحمول لمصلحة صاحب البطاقة وللحفاظ على الدعم المخصص لأفراد أسرته المقيدين على البطاقات".