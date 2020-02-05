سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2020 09:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كوريا الشمالية تعزز إنتاج الكمامات للتصدى لفيروس "كورونا الجديد"

الأربعاء، 05 فبراير 2020 08:15 ص
كوريا الشمالية تعزز إنتاج الكمامات للتصدى لفيروس "كورونا الجديد" محاولات للتصدى لكورونا
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، أنَّ بيونج يانج تعزز إنتاج كمامات الوجه الواقية، في إطار جهودها لتوفير مزيد من الحماية لمواطنيها ومسؤوليها الصحيين من انتشار فيروس "كورونا الجديد" الذي ينتشر بسرعة في الصين والعديد من البلدان الأخرى.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية لم تؤكد حتى الآن أي إصابة بفيروس "كورونا الجديد"، لكنها تبذل جهودًا شاملة لمنع تفشي المرض من خلال تعزيز التدابير الوقائية.

وفي مقال بعنوان: "فلنمنع فيروس كورونا الجديد تمامًا"، ذكرت صحيفة "رودونج شينمون" -الصحيفة الرسمية للحزب الحاكم في كوريا الشمالية- أن المصانع في بيونج يانج تنتج الآن الكمامات "بجد ونشاط".

وأوضحت الصحيفة أن عشرات الآلاف من الكمامات يتم إنتاجها يوميًّا لتلبية الطلب المتزايد، حيث أصبح المواطنون أكثر وعيًا بخطر الفيروس ويقومون بتعزيز نظافتهم الشخصية.

وأضافت الصحيفة أنه "نتيجة لحملة تعزيز النظافة الشخصية، أصبح المواطنون أكثر وعيًا (بالخطر) ويشاركون بنشاط في الجهود المبذولة لمنع تفشي الأمراض المعدية، عن طريق تهوية منازلهم وغسل أيديهم وارتداء الكمامات.

يأتي تعزيز الإنتاج في بيونج يانج وسط تقارير تفيد بأن المواطنين في العديد من البلدان سارعوا إلى تخزين الكمامات ومطهرات الأيدي وغيرها من مستلزمات النظافة الشخصية، مع زيادة المخاوف من الفيروس المميت سريع الانتشار، الذي تم اكتشافه في مدينة "ووهان" بوسط الصين في ديسمبر الماضي.

ولم تبلغ الصحيفة عن أي إصابة مؤكدة في الشمال، لكنها أشارت إلى احتمال وجود بعض الحالات المشتبه فيها في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد.

وأفادت بأن المسؤولين يركزون على هؤلاء المحتجزين في الحجر الصحي (في إقليم 'كانج وون')، ويجري اتخاذ التدابير لضمان حصولهم على الملابس الواقية والمواد الطبية كالكمامات.


كورونا

كوريا الشماليه

اخبار كوريا

فيروس كورونا

كوريا اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيتنام: ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" إلى 10 حالات

الأربعاء، 05 فبراير 2020 08:04 ص

شعبة المستوردين : لا تأثير على أسعار البضائع الصينية بسبب "كورونا "

الأربعاء، 05 فبراير 2020 08:00 ص

خطط وقائية وإجراءات مشددة لمواجهة تهديد فيروس كورونا فى المحافظات.. تجهيز مستشفيات الحميات وغرف عمليات وعزل.. وفحص الوافدين بأحدث الأجهزة وسيارات إسعاف مجهزة بوسائل التعقيم الذاتى لمكافحة نقل العدوى.. صور

الأربعاء، 05 فبراير 2020 08:00 ص

تايوان : ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" إلى 11 حالة

الأربعاء، 05 فبراير 2020 07:55 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: تخصيص مبنى منفصل بمستشفى النجيلة للكشف على العائدين من ووهان

الصحة: تخصيص مبنى منفصل بمستشفى النجيلة للكشف على العائدين من ووهان

التعليم تغلق رابط نتيجة ثانية ثانوى الإلكترونية لتوفير نموذج آخر بالدرجات

التعليم تغلق رابط نتيجة ثانية ثانوى الإلكترونية لتوفير نموذج آخر بالدرجات

النيابة تواجه المتهمين بغسل 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة بتحريات الأمن

النيابة تواجه المتهمين بغسل 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة بتحريات الأمن

"الصحة" توجه الأطباء والتمريض بارتداء الكمامات لمنع العدوى بالمستشفيات

"الصحة" توجه الأطباء والتمريض بارتداء الكمامات لمنع العدوى بالمستشفيات

"التعليم" تحذر المدارس من ربط تسليم كتب الفصل الثانى بالمصروفات

"التعليم" تحذر المدارس من ربط تسليم كتب الفصل الثانى بالمصروفات

"الزواج بأخرى".. أبرز ادعاءات الزوجات للحصول على الطلاق

"الزواج بأخرى".. أبرز ادعاءات الزوجات للحصول على الطلاق

طلب إحاطة يحذر من إهمال بعض الأندية فى اختيار مدربى الألعاب الرياضية

طلب إحاطة يحذر من إهمال بعض الأندية فى اختيار مدربى الألعاب الرياضية

غدًا.. بدء الصمت الانتخابى للمصريين فى الخارج بـ"تكميلية النواب"

غدًا.. بدء الصمت الانتخابى للمصريين فى الخارج بـ"تكميلية النواب"

الرسوم المقترحة لأتوبيسات النقل العام لخطوط "مدينة الشروق".. اعرفها

الرسوم المقترحة لأتوبيسات النقل العام لخطوط "مدينة الشروق".. اعرفها

هل يؤجل مجلس النواب زيارته لـ"بريطانيا" بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى؟

هل يؤجل مجلس النواب زيارته لـ"بريطانيا" بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى؟

بعد تمويل 55 ألف مشروع.. اعرف إزاى تحصل على قرض من "التنمية المحلية"

بعد تمويل 55 ألف مشروع.. اعرف إزاى تحصل على قرض من "التنمية المحلية"

4 أسباب وراء تجاهل الإخوان نشر انتقادات المعارضة لـ"أردوغان" على قنوات التنظيم

4 أسباب وراء تجاهل الإخوان نشر انتقادات المعارضة لـ"أردوغان" على قنوات التنظيم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة