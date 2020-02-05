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كسر فى ماسورة مياه للشرب يتسبب فى هبوط أرضى وسط الإسكندرية

الأربعاء، 05 فبراير 2020 03:45 م
كسر فى ماسورة مياه للشرب يتسبب فى هبوط أرضى وسط الإسكندرية الهبوط الأرضى بمنطقة الأزريطة
الإسكندرية - جاكلين منير

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وقع هبوط أرضى بمنطقة الأزاريطة اليوم، بسبب إنفجار ماسورة لمياه الشرب ، حيث إنتقلت الأجهزة التنفيذية بحى وسط إلى موقع الحادث، وتبين بالفحص، أن سبب الهبوط الأرضى هو انفجار ماسورة مياه للشرب بقطر 6 بوصة وجارى أعمال الإصلاح، وأكد الحى على أن حركة المرة لم تتأثر بالهبوط الأرضى .

من جهه أخرى وفقا لتوجيهات العميد فادى وديع رئيس حى وسط، تم الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد عدد 100 زراع حديد بمنطقة غربال ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للكهرباء بحى وسط ، للعام المالى 2020 ، كما تم صيانه كشافات الإنارة بنفق كامب شيزار بطريق الكورنيش بالتنسيق مع جهاز تنمية وتطوير الساحل الشمالى، وتركيب عدد 10 قمة بالكشافات للأعمدة الزخرفية التراثية بالجزيرة الوسطى بطريق الكورنيش وأنارتها ، بالتنسيق مع شركة الكهرباء وإدارة المشروعات والورش بمحافظة الإسكندرية .

ووفقا لقرارات المحافظ، وتوجيهات العميد فادى وديع رئيس حى وسط، وفى إطار اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لضبط الشارع ، واصل حى وسط اليوم حملاته الشاملة المكبرة، بحملة على شوارع العطارين، بمشاركة إدارات " المتابعة ، رخص المحلات، اشغال الطريق ،والرصد البيئي " .

حيث توجهت الحملة الى شوارع " المينا الشرقية؛ الشهداء ، النبى دانيال ، سكر والبخت ، طلعت حرب ، وبولانكى "، وتم خلال الحملة المرور على عدد 16 منشأه متنوعه من " محلات ،مقاهي ، سوبر ماركت..الخ "، للتأكد من إلتزامها بالقوانين المنظمة لعملها ، وحصر المخالفات البيئية ، مخالفات التراخيص، والاشغالات والتعديات ، وتم رفع وإزالة الاشغالات والتعديات فى الحال والتحفظ عليها ، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات البيئية، ومخالفات التراخيص بالتنسيق مع الجهات المعنية ، للحد من هذه الظواهر .


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