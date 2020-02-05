قبل موسم صيف 2020.. إزالة الاشغالات المخالفة على شاطئ النخيل فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت الادارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، حملة مكبرة لإزالة مخالفات وتعديات شاطئ النخيل بـ 6 اكتوبر التابع لحى العجمي غرب الاسكندرية، وذلك بتوجيهات من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية وفي إطار جهود الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لإعداد الشواطئ لموسم صيف 2020

وأشار بيان صادر من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إلى انه تم شن حملة استجابة لشكاوي المواطنين من سكان مدينة 6 اكتوبر بنطاق حي العجمي من وجود اشغالات علي شاطئ النخيل والتي تستخدم بشكل غير مرخص ومخالف للقانون خلال موسم الصيف

من جانبه كلف اللواء جمال رشاد رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف، بشن حملة مكبرة لإزالة مخالفات الشاطئ ، حيث قام أسامة علي مدير الادارة العامة للمصايف وبالتنسيق مع تحسين علوان سكرتير عام حي العجمي وكافة الجهات المعنية بالحي ، و تم ازالة كافة التعديات الاشغالات علي المساحة الشاطئية لشاطئ النخيل

حيث تم خلال اليومين الماضيين إزالة عدد 8 كافتيريات حتي سطح الارض والتي كانت تضم برجولات واماكن الجلوس، إزالة الاسوار الخشبية والاسوار المصنعة من الخوص، إزالة عدد 5 اكشاك كانت تستخدم كمنافذ بيع بشكل غير قانونى، وقد تم التنسيق مع حي العجمي باستمرار المرور علي شاطئ النخيل والمتابعة لضمان عدم إقامة تلك الانشاءات المخالفة مرة أخري قبل موسم صيف 2020

من جهة أخرى قامت إدارة إشغال الطريق قسم الإعلان بحى العجمي، بشن حملة إزالة الاعلانات المخالفة بمطقة الدخيلة وشارع البيطاش الرئيسي وشارع إسكندرية مطروح حتي الكيلو 21 وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 16 إعلان متنوع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية



هدم المخالف على الشاطئ



شاطئ 6 اكتوبر