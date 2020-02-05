فيديو.. مصرع 5 أشخاص فى تحطم الطائرة التركية بمطار اسطنبول

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت وسائل إعلام تركية أن 5 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم نتيجة تحطم مقدمة طائرة مدنية بعد هبوطها بمطار اسطنبول.

وذكرت صحيفة "سوزجو" التركية المعارضة أنه على على متن الطائرة 177 راكباً.

من ناحية أخر، كانت إدارة الطوارئ والكوارث فى تركيا اليوم الأربعاء قالت إن 33 شخصا لقوا حتفهم فى انهيار جليدى ثان فى شرق البلاد.

ووقع الانهيار بينما كان هؤلاء الأشخاص يبحثون عن مزيد من ضحايا الانهيار الأول الذى وقع أمس وأودى بحياة خمسة مواطنين. وجرى إنقاذ ثمانية من هذا الانهيار قبل وقوع الانهيار الثاني، وأضافت الإدارة أن 53 شخصا أصيبوا بجروح.

وكانت الحصيلة قد ارتفعت جراء حادث الانهيار الجليدى الذى ضرب طريقا جبليا فى محافظة وان شرقى تركيا اليوم الأربعاء، إلى 28 شخصًا من فرق كبير لعمال إنقاذ أرسلوا للعثور على شخصين مفقودين إثر إنهيار سابق. وقال حاكم المحافظة، محمد أمين بلمز - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، إنه تم انتشال 23 جثمانا من تحت كتل الثلوج على منحدر حاد، وكان من بينهم ثمانية ضباط شرطة، وثلاثة من حراس القرى تابعين للحكومة، وثلاثة من رجال إطفاء الحرائق، وتسعة متطوعين.