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فيديو.. انسياب مرورى أعلى محور صفط وكثافات بمخرج جامعة القاهرة

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:40 م
فيديو.. انسياب مرورى أعلى محور صفط وكثافات بمخرج جامعة القاهرة محور صفط اللبن-أرشيفية
كتب ــ محمد أبو عوض

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شهد محور صفط اللبن، اليوم الأربعاء، حالة من السيولة المرورية فى أغلب الطريق، فى اتجاه القادم من الطريق الدائرى، بينما شهد منزل الطريق اتجاه جامعة القاهرة، كثافات مرورية متحركة، بسبب زيادة الأحمال المرورية مما تسبب فى تباطؤ حركة السيارات، وأيضا شهد الاتجاه المقابل سيولة مرورية كبيرة.
 
 
وظهرت على الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.
 
وظهر على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة و يفضل التوجه لعرابى وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين و كثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الاصلاحات.
 
وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية، وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين .
 

محور صفط اللبن

الطريق الدائرى

جامعة القاهرة

البحر الأعظم

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