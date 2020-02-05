فيديوجراف.. قصة حب دامية بدأت بخلافات وانتهت فى المستشفى بين الحياة والموت

كتب كريم صبحى

رفع شاب شعار " يانعيش مع بعض حبيبى يانموت احنا الاتنين " لشعوره بعدم رغبته فى استكمال الحياة بدون حبيبته التى رفضت الرجوع له بعد فسخ خطوبتها منه بسبب مشاكل بينهما قرر أن ينهى حياتهما بإطلاق النار عليها ثم محاولته الانتحار.

فى النزهة

علاقة حب جمعت بين شاب وفتاة وقادتهما للخطوبة

المشاكل تجد طريقها بين القلبين بعد ايام قليلة من الفرحة

صبر الفتاة ينفد رغم كل محاولات الإصلاح

قرار فسخ الخطوبة يصبح الخيار الوحيد رغم قسوته

الشاب لا يستسلم ويطارد خطيبته محاولا استعادتها مرة أخرى

ترفض بشدة فيتوسل إليها لكنها تصر على الابتعاد

اليأس يسيطر على الشاب فينتظرها أسفل منزلها بسلاح نارى

فى لحظة سوداء يطلق عليها رصاصتين..

ويحاول قتل نفسه بالثالثة

القدر كان له رأى آخر فى المستشفى

تبين انهما لازالا على قيد الحياة وتم إسعافهما

ليبدأ فصل جديد من الغرام الدامى