فيديوجراف.. التليفزيون الصينى يعلن التوصل إلى علاج لفيروس كورونا الجديد

يواجه العالم حالة من الرعب بسبب فيروس كورونا الذى بدأ فى مدينة ووهان الصينية، ويتساءل الجميع عما إذا كانت الصين استطاعت الوصول إلى علاج للفيروس، وأكد اليوم التليفزيون الصينى أن فريق بحثى من إحدى الجامعات الصينية، توصل إلى علاج لفيروس كورونا.

فريق بحثى صينى من إحدى الجامعات الصينية يتوصل إلى دواء لفيروس كورونا القاتل

- 892 مريضا مصابين بفيروس "كورونا" الجديد خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم.

- ووفاة نحو 491 شخصا من بين 24 ألفا و324 حالة مصابة بالفيروس الغامض فى الصين