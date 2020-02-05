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فيتنام: ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" إلى 10 حالات

الأربعاء، 05 فبراير 2020 08:04 ص
فيتنام: ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" إلى 10 حالات فيروس كورونا ينتشر فى العديد من الدول
أ.ش.أ

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أفادت وسائل إعلام رسمية فى فيتنام، بارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد إلى 10 حالات.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن الحالة الجديدة هي لعاملة في منطقة "بينه شوين" شمال غرب العاصمة هانوي، مشيرة إلى أنها أصيبت بارتفاع شديد في درجة الحرارة يوم 31 يناير الماضي بعد اتصالها بشكل وثيق مع حالة أخرى مؤكدة.

ومن جانبها، أفادت تقارير إعلامية أخرى بأنه سيتم إرجاء العودة إلى المدارس في 56 مقاطعة ومنطقة في فيتنام لمنع انتشار الفيروس.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).     

كانت دول عدة اعلنت تحديث الأرقام للحالات المصابة بكورونا، منها كوريا الجنوبية، التى أعلنت اليوم الأربعاء، عن حالتى إصابة جديدتين بفيروس كورونا الجديد، الذي ظهر في مدينة ووهان بوسط الصين.

وقالت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم إنه تم اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18 حالة في البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية

وبالنسبة للمريض الـ17 هو رجل كوري جنوبي (38 عاما) زار سنغافورة لحضور مؤتمر، في الفترة من 18 إلى 24 يناير الماضي، وتلقى اتصالا يفيد بوجود إصابة بين أحد المشاركين بالفيروس، وخضع لاختبارات الفيروس أمس الثلاثاء وجاءت نتائجها إيجابية اليوم.

أما المريضة الـ18 فهي لامرأة كورية جنوبية (21 عاما)، ابنة المريضة الـ16(42 عاما) وخضعت لاختبارات الفيروس تحت الحجر الصحي في أعقاب تأكيد إصابة والدتها بالفيروس، وجاءت نتائجها إيجابية اليوم.

وعادت المريضة الـ16 إلى كوريا الجنوبية في يوم 19 يناير الماضي بعد أن سافرت إلى تايلاند، وتم تأكيد إصابتها بالفيروس في يوم 4 من الشهر الجاري.  


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