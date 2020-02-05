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غزو تركيا لسوريا يمنح داعش قبلة الحياة.. مسئولون أمريكيون يكشفون أسرار صادمة

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:28 م
غزو تركيا لسوريا يمنح داعش قبلة الحياة.. مسئولون أمريكيون يكشفون أسرار صادمة اردوغان
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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قال مسؤولو المخابرات الدفاعية الأمريكية إن تنظيم داعش زاد عدد هجماته بحوالي 20% بعد غزو تركيا لـ شمال سوريا العام الماضي في أعقاب سحب الرئيس ترامب القوات الأمريكية من المنطقة، بينما قالوا أيضا أن مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي لم يكن له تأثير فوري على التنظيم الإرهابي.

 

ووفقا لتقرير فوكس نيوز، نقلا عن صحيفة "ذي ميلتري تايمز"، فقد استغل داعش التوغل العسكري التركي لمحاربة المسلحين الأكراد، وأدع على الإنترنت شن ما بين 55 و 66 هجوم شهري، بحسب وكالة المخابرات الدفاعية الأمريكية (DIA) في تقرير أعده مكتب المفتش العام.  

 

وفقا لوكالة المخابرات الدفاعية الأمريكية: "هذا يشير إلى أن داعش لا يزال ينظر إلى البيئة الأمنية في شمال شرق سوريا على أنها أكثر ملاءمة لعملياته".

 

كما نقل التقرير عن القيادة المركزية الأمريكية العسكرية (سينتكوم) إن داعش "ظلت متماسكة، مع بنية قيادة وسيطرة سليمة، وشبكات سرية، ووجود للمتمردين في الكثير من المناطق الريفية في سوريا بعد مقتل البغدادي على يد القوات الأمريكية في سوريا العام الماضي".


تركيا

غزو سوريا

داعش

شمال سوريا

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