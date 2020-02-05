طقس الخليج.. أمطار فى السعودية وضباب فى الإمارات

وكالات

تشهد منطقة دول الخليج، هطول امطار فى السعودية مصحوبة برياح نشطة، فيما ناشدت الإمارات قائدي السيارات أخذ الحيطة و الحذر وإتباع إرشادات المرور نظرا لوجود فرصة تشكل الضباب و تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحيانا.

الإمارات

ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق و قائدي السيارات أخذ الحيطة و الحذر وإتباع إرشادات المرور نظرا لوجود فرصة تشكل الضباب و تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحيانا على المناطق الداخلية و قد تمتد على بعض المناطق الساحلية وذلك من الساعة 00:15 و حتى الساعة 09:00 صباح اليوم " الأربعاء" .

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق( جازان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة ، حائل ، القصيم ، الرياض ،الشرقية) .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

عمان

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية في عمان، أنّه من المتوقع أن تختفي الغيوم على معظم محافظات السلطنة، مع احتمال تشكيل السحب المنخفضة أو الضباب خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار.