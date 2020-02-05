طالبة تحاول الانتحار لحصولها على درجات ضعيفة بالشهادة الإعدادية بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أقدمت طالبة على الانتحار بقرية ميت موسى التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، لحصولها على درجات سيئة بالشهادة الإعدادية.

استقبل المستشفى الجامعى بشبين الكوم "ع. ط. غ " المقيمة بقرية ميت موسى التابعة لمركز شبين الكوم، مصابة بحالة إعياء شديدة نتيجة تناولها قرص الغلة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد أحمد شمس رئيس مباحث مركز شبين الكوم يفيد فيه باستقبال المستشفى الجامعى بشبين الكوم الطالبة "ع. ط. غ" فى حالة إعياء شديدة نتيجة تناولها قرص الغلة محاولة الانتحار، وبسؤال والدتها أفادت أنها حصلت على درجات سيئة فى نتيجة الشهادة الإعدادية ونفت الشبهة الجنائية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فى سياق آخر لقى شخصان مصرعهما، وذلك إثر اصطدام دراجة نارية بسيارة نقل أثناء سيرها على الطريق الإقليمى، كما لقى شخص مصرعه بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محاضر بالواقعتين وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف بحادث تصادم بالطريق الإقليمى ( السادات - بنها ) دائرة المركز بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث بين سيارة بمقطورة قيادة " أ م ق" سائق ومقيم الفيوم ودراجة نارية قيادة " م.ر.ع " عامل ومقيم دائرة المركز وقع الحادث نتيجة اصطدام الدراجة بالسيارة من الخلف، نجم عن الحادث وفاة كلا قائد الدراجة ومرافقه " م رع " عامل ومقيم بذات الناحية متأثران بإصابتهما (جروح وكسور متفرقة)، وتم نقلهما إلى مستشفى منوف العام، حدثت تلفيات بالمركبتين، وتم التحفظ عليهما.

وبسؤال كل من قائد السيارة، وخال المتوفيان "م.ع.ع.ف" بدون عمل دائرة المركز قررا بمضمون ما جاء، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم كما تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات بوفاة شخص صعقا بالكهرباء داخل كسارة بلاستيك بدائرة المركز بالانتقال، والفحص تبين أنه يدعى " م م ل ف " عامل بناء ومقيم دائرة المركز، نتيجة صعق كهربائى من أسلاك محول كهربائى بغرفة داخل الكسارة حال قيامه بأعمال إنشاءات بها.