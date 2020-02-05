ضبط 600 كجم زيت طعام مجهول المصدر بالإسكندرية و99 كيلو لحوم غير صالحة بالمنيا

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكثفة على الاسواق بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالاسكندرية ، بتشديد الرقابة على الاسواق والمخابز والسلع المدعمة حماية للمواطنين و حفاظا على اموال الدعم ، حيث قامت إدارة تموين شرق برئاسة عبد الرزاق الطيب مدير الإدارة و إشراف نببل محفوظ رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة.

وأشار بيان صادر اليوم من مديرية التموين بالإسكندرية ، إلى أن الحملة قد أسفرت عن تحرير محضر تجميع 30 جالون زيت طعام زنة الجالون20 كجم بأجمالى 600 كيلو زيت طعام مجهول المصدر وغير مدون علية اى بيانات بمنطقة الرابعة الناصرية بأبيس.

من جهة أخرى تم تحرير محضر تجميع شيكارة دقيق بلدى زنة الشيكارة 50 كجم بمنطقة جنايوتى، وتحرير محضر ضد بدال تموينى بمنطقة القلعة وذلك لعرضه وبيعه سلع غذائية منتهية الصلاحية بكمية قدرها 60 علبة جبنة نباتى الدهن منتهية الصلاحية وكذلك استيلاؤه على دعم بطاقات تموينية بدون وجه حق، وقد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

وفى المنيا، واصلت مديرية الطب البيطري جهودها في مراقبة الأسواق من خلال عدد من الحملات التفتيشية المكبرة على أماكن عرض وبيع اللحوم في 3مراكز (مغاغة- سمالوط- المنيا)، وذلك علي مدار ثلاثة أيام بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والجهات المعنية، لضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وقال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطرى، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت 15 قضية خلال عدد من الحملات على 3مراكز حيث تم ضبط 99.75 كيلوجرام من اللحوم الغير صالحة منها 80.750 كيلوجرام لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و19 كيلو جرام من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد مدير الطب البيطري على استمرار الحملات التفتيشية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والقضاء على الغش التجاري حرصاً على الصالح العام.