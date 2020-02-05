ضبط ثلاثة عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة متنوعة بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه

تمكن ضباط مباحث الطرق والمنافذ بأمن القليوبية، من القبض على 3 عاطلين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة المتنوعة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، يفيد بقيام ضباط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بشن حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون ومروجى المواد المخدرة، حيث تمكن ضابط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ وخدمة تأمين القطاع الثانى بالطريق الحر من ضبط المدعو "م ا م" سن 31 سائق ومقيم دفراية - كفر الشيخ حال استقلاله السيارة، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 15 جرام، ومبلغ مالى 4500 جنيه، وعدد 2 هاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهواتف للاتصال بعملائه.

وتمكن ضابط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ (خدمة القطاع الثانى الدائرى) من ضبط المدعو "ا ص ى" 45 عاطل، ومقيم شارع محمود شكرى – العباسية – القاهرة ، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 10 جرام ومبلغ مالى 2110 جنيه، وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه .

وضابط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية تمكنوا من ضبط المدعو "س و م" 19 سنة ، عاطل ومقيم منصورة نامول – دائرة مركز طوخ ، وبحوزته كمية من مخدر الشادو تزن حوالى 250 جرام ومبلغ مالى 110 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.