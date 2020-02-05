سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:28 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية وآخر بحوزته تذاكر هيروين بالمنوفية

الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:29 م
ضبط تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية وآخر بحوزته تذاكر هيروين بالمنوفية دراجات نارية - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت وحدة مباحث مركز شبين الكوم بقيادة الرائد محمود الطباخ رئيس المباحث، والنقيب أحمد عبد القوى معاون مباحث قسم شبين الكوم، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص، تخصص فى سرقة الدراجات البخارية قسم ومركز شبين الكوم.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد عمارة، مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية، يفيد بتمكن وحدة مباحث شبين الكوم، من كشف غموض سرقة الدراجات البخارية بناحية دائرة قسم ومركز شبين الكوم .

بالانتقال، تمكنت مباحث قسم شبين الكوم من القبض على "محمد.م.ا" 30 سنة عاطل ومقيم اسطبارى مركز شبين الكوم ، "مصطفى.ا.م" وشهرتة "مصطفى دقرم" 18 سنه عاطل، ومقيم شبين الكوم، و "رضا.ا.ا" وشهرتة "رضا ابو دراع" 35 سنة عاطل ومقيم شبين الكوم  .

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدة جرائم سرقة دراجات بخارية بدائرة قسم ومركز شبين الكوم، واعترفوا بمكان المسروقات .

وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.

 

كما تمكنت وحدة مباحث  بندر مركز شبين الكوم، برئاسة الرائد أحمد شمس رئيس مباحث مركز شبين الكوم، والنقيب محمد أبو العطا معاون مباحث مركز شبين الكوم من القبض على عاطل وبحوزته 59 تذكرة هروين وسلاح نارى فرد خرطوش، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد عمارة، مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية، يفيد بالقبض على " عمرو.ع.ا " 26 سنة، وشهرتة البلتاجى عاطل ومقيم مدينة شبين الكوم، وبحوزته 59 تذكرة هروين وفرد خرطوش وطلقة للدفاع عن تجارته الغير مشروعه ومبلغ مالى حصيلة البيع وتليفون محمول للتواصل مع عملائة

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وجارى عرض المتهم على النيابة لمباشرة التحقيقات .


هيروين

تشكيل عصابى

سرقة الدرجات

شبين الكوم

المنوفية

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

الصحة: تخصيص مبنى منفصل بمستشفى النجيلة للكشف على العائدين من ووهان

الصحة: تخصيص مبنى منفصل بمستشفى النجيلة للكشف على العائدين من ووهان

التعليم تغلق رابط نتيجة ثانية ثانوى الإلكترونية وتوفير نموذج آخر بالدرجات

التعليم تغلق رابط نتيجة ثانية ثانوى الإلكترونية وتوفير نموذج آخر بالدرجات

النيابة تواجه المتهمين بغسل 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة بتحريات الأمن

النيابة تواجه المتهمين بغسل 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة بتحريات الأمن

"الصحة" توجه الأطباء والتمريض بارتداء الكمامات لمنع العدوى بالمستشفيات

"الصحة" توجه الأطباء والتمريض بارتداء الكمامات لمنع العدوى بالمستشفيات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة