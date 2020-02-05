ضبط تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية وآخر بحوزته تذاكر هيروين بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

تمكنت وحدة مباحث مركز شبين الكوم بقيادة الرائد محمود الطباخ رئيس المباحث، والنقيب أحمد عبد القوى معاون مباحث قسم شبين الكوم، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص، تخصص فى سرقة الدراجات البخارية قسم ومركز شبين الكوم.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد عمارة، مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية، يفيد بتمكن وحدة مباحث شبين الكوم، من كشف غموض سرقة الدراجات البخارية بناحية دائرة قسم ومركز شبين الكوم .

بالانتقال، تمكنت مباحث قسم شبين الكوم من القبض على "محمد.م.ا" 30 سنة عاطل ومقيم اسطبارى مركز شبين الكوم ، "مصطفى.ا.م" وشهرتة "مصطفى دقرم" 18 سنه عاطل، ومقيم شبين الكوم، و "رضا.ا.ا" وشهرتة "رضا ابو دراع" 35 سنة عاطل ومقيم شبين الكوم .

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدة جرائم سرقة دراجات بخارية بدائرة قسم ومركز شبين الكوم، واعترفوا بمكان المسروقات .

وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.

كما تمكنت وحدة مباحث بندر مركز شبين الكوم، برئاسة الرائد أحمد شمس رئيس مباحث مركز شبين الكوم، والنقيب محمد أبو العطا معاون مباحث مركز شبين الكوم من القبض على عاطل وبحوزته 59 تذكرة هروين وسلاح نارى فرد خرطوش، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد عمارة، مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية، يفيد بالقبض على " عمرو.ع.ا " 26 سنة، وشهرتة البلتاجى عاطل ومقيم مدينة شبين الكوم، وبحوزته 59 تذكرة هروين وفرد خرطوش وطلقة للدفاع عن تجارته الغير مشروعه ومبلغ مالى حصيلة البيع وتليفون محمول للتواصل مع عملائة.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وجارى عرض المتهم على النيابة لمباشرة التحقيقات .