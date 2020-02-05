صياد عائد من اليمن: الرئيس أنقذنا ولم نشعر بالأمان إلا بعد توجيهاته ..فيديو

كفر الشيخ – محمد سليمان

وجه سعيد سيد محمد البدوى، أحد الصيادين العائدين من اليمن، من أبناء البرلس بمحافظة كفر الشيخ، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تدخله الحاسم وإنقاذهم والإفراج عنهم عقب احتجازهم باليمن.

وقال البدوى، إنه يتوجه بالشكر الرئيس السيسى على مجهوده الطيب معنا، مؤكداً أنهم احتجزوا منذ حوالى 35 يومًا فى السجن، ولم نشعر بالأمان إلا بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتدخل الخارجية المصرية، ساعتها فقط شعرنا بالأمان.

وأكد البدوى لـ"اليوم السابع" كما نشكر جميع المسئولين على مجهودهم الطيب وخاصة رجال القوات المسلحة، مختتما تصريحاته بترديد "تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر".

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد استقبل اليوم، الصيادين، فهمى محمد فهمى زهران، وسعيد سيد محمد البدوي، المفرج عنهما فى اليمين، بديوان عام المحافظة، وكرمها خلال انعقاد المجلس التنفيذى للمحافظة، جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد بنداري، سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

وحمل أهالى الصيادين، أعلام مصر، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسط هتافات " تسلم الأيادي"، و" تحيا مصر.

يذكر أن جهود المصرية نجحت فى عودة 32 صيادا مصريا إلى أراض الوطن بعد احتجازهم فى ديسمبر 2019، القصة بدأت فى 14 ديسمبر الماضى حين خرج مركبين يحملان اسماء "وان تو" و"المصطفى الهادى"، حيث انطلق المراكبيين من ميناء برانيس بالبحر الأحمر، بحثًا عن موقع جيد لصيد الأسماك بعدما قلت الأسماك فى البحر الأبيض المتوسط بسبب النوات، لكن الرحلة لم تكتمل.

خرج صيادو مركبى "وان تو" و"المصطفى الهادى"، للبحث عن مصدر رزق آخر بعدما عانوا من ضعف الإنتاج الذى تشهده منطقة البحر المتوسط، بسبب النوات التى تمنع الصيادين من الخروج بمراكبهم للصيد، وتوجهوا إلى المياه الإقليمية اليمنية، وتم احتجازهم داخل ميناء الحديدة اليمنى، تمهيدا لمحاكمتهم فى اليمن، لكن الدبلوماسية المصرية تحركت حتى لا يتم حبسهم فى اليمن بتهمة تجاوز الحدود ودخول المياه اليمينة بدون ترخيص.

كما بدأت الجهود المصرية، حين أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اتصالات مكثفة لبحث أزمة مركبى الصيد المحتجزتين باليمن، حيث أكدت أنها تواصلت مع مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج للعمل على الإفراج عن الصيادين المحتجزين وعودتهم لأسرهم فى أسرع وقت.

وقالت الوزيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنه الدولة المصرية بذلت مفاوضات شاقة من أجل استعادة 32 صياداً بعد تعليمات القيادة السياسية، لافتة إلى أن هؤلاء الصيادين من محافظتى "كفر الشيخ ودمياط".