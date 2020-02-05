سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2020 08:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صياد عائد من اليمن: الرئيس أنقذنا ولم نشعر بالأمان إلا بعد توجيهاته ..فيديو

الأربعاء، 05 فبراير 2020 07:10 م
صياد عائد من اليمن: الرئيس أنقذنا ولم نشعر بالأمان إلا بعد توجيهاته ..فيديو الصيادين العائدين من اليمن
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه سعيد سيد محمد البدوى، أحد الصيادين العائدين من اليمن، من أبناء البرلس بمحافظة كفر الشيخ، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تدخله الحاسم وإنقاذهم والإفراج عنهم عقب احتجازهم باليمن.

وقال البدوى، إنه يتوجه بالشكر الرئيس السيسى على مجهوده الطيب معنا، مؤكداً أنهم احتجزوا منذ حوالى 35 يومًا فى السجن، ولم نشعر بالأمان إلا بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتدخل الخارجية المصرية، ساعتها فقط شعرنا بالأمان.

وأكد البدوى لـ"اليوم السابع" كما نشكر جميع المسئولين على مجهودهم الطيب وخاصة رجال القوات المسلحة، مختتما تصريحاته بترديد "تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر".

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد استقبل اليوم، الصيادين، فهمى محمد فهمى زهران، وسعيد سيد محمد البدوي، المفرج عنهما فى اليمين، بديوان عام المحافظة، وكرمها خلال انعقاد المجلس التنفيذى للمحافظة، جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد بنداري، سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

وحمل أهالى الصيادين، أعلام مصر، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسط هتافات " تسلم الأيادي"، و" تحيا مصر.

يذكر أن جهود المصرية نجحت فى عودة 32 صيادا مصريا إلى أراض الوطن بعد احتجازهم فى ديسمبر 2019، القصة بدأت فى 14 ديسمبر الماضى حين خرج مركبين يحملان اسماء "وان تو" و"المصطفى الهادى"، حيث انطلق المراكبيين من ميناء برانيس بالبحر الأحمر، بحثًا عن موقع جيد لصيد الأسماك بعدما قلت الأسماك فى البحر الأبيض المتوسط بسبب النوات، لكن الرحلة لم تكتمل.

خرج صيادو مركبى "وان تو" و"المصطفى الهادى"، للبحث عن مصدر رزق آخر بعدما عانوا من ضعف الإنتاج الذى تشهده منطقة البحر المتوسط، بسبب النوات التى تمنع الصيادين من الخروج بمراكبهم للصيد، وتوجهوا إلى المياه الإقليمية اليمنية، وتم احتجازهم داخل ميناء الحديدة اليمنى، تمهيدا لمحاكمتهم فى اليمن، لكن الدبلوماسية المصرية تحركت حتى لا يتم حبسهم فى اليمن بتهمة تجاوز الحدود ودخول المياه اليمينة بدون ترخيص.

كما بدأت الجهود المصرية، حين أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اتصالات مكثفة لبحث أزمة مركبى الصيد المحتجزتين باليمن، حيث أكدت أنها تواصلت مع مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج للعمل على الإفراج عن الصيادين المحتجزين وعودتهم لأسرهم فى أسرع وقت.

وقالت الوزيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنه الدولة المصرية بذلت مفاوضات شاقة من أجل استعادة 32 صياداً بعد تعليمات القيادة السياسية، لافتة إلى أن هؤلاء الصيادين من محافظتى "كفر الشيخ ودمياط".

 

 

 


اليمن

مصر

كفر الشيخ

الحوثيين

عائدون من اليمن

السيسى

البرلس

وزارة الخارجية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ كفر الشيخ يستقبل الصيادين العائدين عقب احتجازهم باليمن.. فيديو وصور

الأربعاء، 05 فبراير 2020 04:27 م

"الريس جاب ولادنا" يتصدر تويتر بعد عودة الصيادين.. ومغردون: ارفع راسك فوق

الأربعاء، 05 فبراير 2020 04:05 م

رئيس الوزراء يشكر الوزارات والجهات المعنية بعد نجاحها فى إعادة المصريين من الصين والصيادين من اليمن.. ويؤكد: هذه الجهود تشير لحرص الرئيس على اتخاذ كافة التدابير للحفاظ على سلامة المواطنين فى داخل مصر وخارجها

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:55 م

مصر لا تنسى أبناءها.. احتفال شعبى فى دمياط ابتهاجا بعودة الصيادين بعد احتجازهم أكثر من شهرين باليمن.. والأهالى يرفعون الأعلام ويهتفون تحيا مصر.. والصيادون: نشكر الرئيس السيسى وكنا فاقدين الأمل فى عودتنا.. صور

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:19 م

رئيس الوزراء يشكر الجهات المساهمة في إعادة المصريين من الصين والصيادين من اليمن

الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:29 م

الصيادون العائدون من اليمن: "لولا تدخل الرئيس مكناش هنرجع".. صور

الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:07 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد هدف الحدود.. محمود علاء الهداف التاريخي لمدافعي الزمالك في الدوري

بعد هدف الحدود.. محمود علاء الهداف التاريخي لمدافعي الزمالك في الدوري

اليوم السابع: من الصين إلى اليمن.. أبناء مصر أولا

اليوم السابع: من الصين إلى اليمن.. أبناء مصر أولا

قرعة ربع نهائي الكونفدرالية.. تعرف على جميع المواجهات ومواعيد نصف النهائي

قرعة ربع نهائي الكونفدرالية.. تعرف على جميع المواجهات ومواعيد نصف النهائي

سفارة إسرائيل: لا نساهم فى بناء سد النهضة الإثيوبى بأى شكل وندعم المفاوضات

سفارة إسرائيل: لا نساهم فى بناء سد النهضة الإثيوبى بأى شكل وندعم المفاوضات

دفتر أحوال الأهلى.. لاعبو المارد الأحمر يذبحون عجلاً لكسر نحس بيراميدز.. الخطيب يطلب تقريراً عن "ركبة" كريم نيدفيد بعد لغز الـ10 أشهر.. والجهاز الطبى يعلن جاهزية أجايى وأحمد فتحى للمواجهة المرتقبة

دفتر أحوال الأهلى.. لاعبو المارد الأحمر يذبحون عجلاً لكسر نحس بيراميدز.. الخطيب يطلب تقريراً عن "ركبة" كريم نيدفيد بعد لغز الـ10 أشهر.. والجهاز الطبى يعلن جاهزية أجايى وأحمد فتحى للمواجهة المرتقبة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 5-2-2020 وعيار 24 بـ 187.32 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 5-2-2020 وعيار 24 بـ 187.32 ريال

الداخلية ترفع شعار "منظومة مرورية إلكترونية متكاملة".. الوزارة تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات.. وخبراء: يمنع سرقة المركبات ويحدد أماكن الزحام.. فيديو وصور

الداخلية ترفع شعار "منظومة مرورية إلكترونية متكاملة".. الوزارة تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات.. وخبراء: يمنع سرقة المركبات ويحدد أماكن الزحام.. فيديو وصور

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة