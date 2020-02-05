صور.. وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم فريق عمل غرفة العمليات المركزية بالقطاع لجهودهم

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

كرم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد صلاح مرغنى اليوم الأربعاء، فريق عمل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية و ذلك تقديرا لجهودهم المتميزة خلال فترة الامتحانات لصفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية والصفين الاول والثانى الثانوى والصفين الاول والثانى الثانوى للتعليم الفنى وامتحانات لشهادة الإعدادية إلى جانب امتحانات مدارس التربية الخاصة وطلاب الدمج .

وأشار مرغنى إلى أنه خلال فترة الامتحانات تم تشكيل غرفة عمليات مركزية داخل ديوان عام المديرية تضمنت عدد من مديرى الإدارات النوعية والمراحل التعليمية المختلفة ورؤساء الأقسام لمتابعة أعمال الامتحانات وعلى مدار اليوم وحتى الانتهاء تماما منها وإعلان النتائج مشيدا بما قدمه الجميع من تعاون مثمر وجاد، بالإضافة إلى الأداء الجيد والالتزام بالدقة فى العمل .

وكان قطاع التعليم بالمحافظة أعلن، أمس الثلاثاء، عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة بنسبة نجاح 92,86% وكان عدد المتقدمين 4475 وكان عدد الحضور من الطلاب 4458 وغائب 17 واقل من 50 %318 حيث أكد مرغني، أن المديرية أنهت امتحانات الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسى الاول 2019/2020، يوم الأربعاء الموافق 22 يناير الجاري، فى 116 لجنة على مستوى المحافظة بإدارتها التعليمية الخمس والتى استقبلت الطلاب لأداء الامتحانات.

وقال وكيل التعليم بالمحافظة، أن محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، قرر صرف مكافأة قدرها 31 ألف جنيه، للعاملين بكونترول تصحيح المواد الدراسية للشهادة الإعدادية بعد زيارته لمقر غرف التصحيح بالمديرية أمس الأحد، لمتابعة أعمال التصحيح وذلك بعد أن أنهت امتحانات الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسى الاول 2019/2020، يوم الأربعاء الماضي، الموافق 22 يناير الجاري، فى 116 لجنة على مستوى المحافظة بإدارتها التعليمية الخمس والتى استقبلت الطلاب لأداء الامتحانات.

وكان تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، أعمال الكونترول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019-2020 بالخارجة، وذلك للاطمئنان على سير وانضباط أعمال التصحيح والنتائج.

وقال المحافظ، إنه تفقد لجان الكونترول والتصحيح، ووجه بتشكيل لجنة محايدة لمراجعة نتائج مدرستين عشوائيا، للتأكد من مدى دقة أعمال التصحيح وإعطاء كل طالب حقه، كما قرر منح مكافأة مالية لأعضاء الكونترول تقديراَ للجهد المتميز المبذول.



وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم فريق عمل غرفة العمليات المركزية



وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم فريق عمل غرفة العمليات المركزية



وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم فريق عمل غرفة العمليات المركزية



وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم فريق عمل غرفة العمليات المركزية