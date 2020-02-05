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صور.. وزيرة التضامن تكرم الموهوبين من ذوى الإعاقة

الأربعاء، 05 فبراير 2020 11:03 م
صور.. وزيرة التضامن تكرم الموهوبين من ذوى الإعاقة وزيرة التضامن تكرم الموهوبين من ذوى الإعاقة
كتب مدحت وهبة

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شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فى تكريم عدد من الموهوبين والنابغين من ذوى الإعاقة فى احتفالية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حيث كرمت الوزيرة 3 أبطال من المتميزين رياضياً وهم رحمة خالد وهى بطلة من أبطال السباحة وكرة السلة والتنس بالإضافة الى عملها مذيعة فى قناة DMC .

كما كرمت أيضاً البطلة رحاب احمد رمضان التى تشارك حالياً مع منتخب مصر لرفع الاثقال البارالمبى فى بطولة كأس العالم المقام فى نيجيريا والمؤهلة لدورة الالعاب البارالمبية بطوكيو بالإضافة إلى أنها حاصلة على وسام الجمهورية فى الرياضة من الطبقة الاولى من الرئيس عبد الفتاح السيسى وكذلك تكريم محمد كرم بطل العالم فى العديد من الرياضات والحاصل على حوالى 190 ميدالية منهم 7 ميداليات دولية كما وجه رسالة للعالم بأن مصر بلد الامن والامان عندما غطس مرة فى شرم الشيخ على عمق 7 أمتار ومرة فى الغردقة على عمق 12 متر .

يأتى هذا بالإضافة إلى تكريم 50 سيدة تأثيرا فى مؤسسات الأعمال لعام 2019، وأعربت الوزيرة عن سعادتها بفعالية تكريم 50 سيدة ناجحة ومؤثرة، مشيرة إلى أن هذا التكريم يأتى للعام الخامس على التوالى وهو ما يعنى وجود 250 سيدة ناجحة ومؤثرة فى المجتمع، كما أعربت عن سعادتها بتكريم 3 من الأبناء من ذوى الإعاقة، مشيرة إلى أن النجاح يكسر كل العوائق.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أصدرت بصفتها القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قرارا عاما حمل رقم 15 لسنة 2020 والذى يتيح للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين او بين المعاش والأجر الكامل دون حد أقصى.

فيما وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى على المادة الخامسة من مشروع قانون صندوق ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة والتى تحدد تشكيل مجلس إدارة الصندوق حيث تنص المادة على أن يشكل مجلس إدارة الصندوق من خمسة عشر عضوا وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات، برئاسة رئيس الوزراء قابلة للتجديد مرة واحدة.

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وزيرة التضامن

نيفين القباج

الموهوبين من ذوى الإعاقة

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