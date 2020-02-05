صور.. محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.9٪

شمال سيناء - محمد حسين

اعتمد اليوم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، نتيجة الفصل الدراسى الأول "نصف العام" للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019/2020 بنسبة نجاح بلغت 80.9٪ من المتقدمين للامتحانات.

وفى تصريح صحفى له، أعلن محافظ شمال سيناء أن نتيجة الفصل الدراسى الأول مرتفعة مقارنة بالمحافظات الأخرى، للجهد المبذول من العاملين بقطاع التربية والتعليم على مستوى المحافظة ، مشيرًا إلى سهولة الوصول للقمة وصعوبة الحفاظ عليها ، مطالبًا بالحفاظ على القمة دومًا من خلال تكاتف وتعاون الجميع فى مثلت العملية التعليمية.

أضاف المحافظ أن إقامة المعلمين فى الاستراحات الخاصة بهم فى منطقة وسط سيناء ساهم بشكل كبير فى ارتفاع نسبة النجاح فى إدارتى الحسنة ونخل التعليميتين، مشددًا على انتظام الدراسة والعملية التعليمية فى مختلف الإدارات التعليمية فى الفصل الدراسى الثاني.

أشاد المحافظ بالطلبة والطالبات لتفوقهم ونجاحهم ، كما أشاد بأولياء الأمور فى توفير الجو المناسب لأبنائهم للمراجعة واستذكار الدروس وتحصيل المواد الدراسية ، معلنًا عن إنشاء المدرسة اليابانية فى محافظة شمال سيناء.

بدوره قال عبد العزيز عطية حسانين، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بلغ 8 آلاف و109 طالبًا وطالبه حضر منهم الامتحان 7 آلاف و875 طالبًا وطالبة ، حيث بلغ عدد الناجحين 6 آلاف و371 طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة.

وأكد حسانين على أن إدارة الحسنة التعليمية حصلت على المركز الأول بنسبة نجاح 96.45% ، ثم رفح التعليمية حصلت على المركز الثانى بنسبة نجاح بلغت 95.61%، وحصلت إدارة نخل التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 95.12%، ثم إدارة الشيخ زويد التعليمية بنسبة نجاح بلغت 93.85 %، وإدارة العريش التعليمية بنسبة بلغت 76.63%، ثم إدارة بئر العبد التعليمية فى المركز السادس والأخير بنسبة بلغت 73.62% .

حضر اعتماد النتيجة كل من عبد العزيز عطية حسانين، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، حمزة رضوان مدير التعليم العام بالمديرية ، جاد طه جاد مصطفي، رئيس لجنة النظام والمراقبة.



محافظ شمال سيناء ووكيل وزارة التربية والتعليم



محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية