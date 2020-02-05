صور.. طفل قبطى يهدى محافظ أسيوط مصحفا خلال معرض المشغولات اليدوية

أسيوط – هيثم البدرى وضحا صالح

أهدى الطفل إبرام روماني ظريف،البالغ من العمر 4 سنوات نسخة من المصحف الشريف إلى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خلال تفقده معرض المنتجات والصناعات اليدوية بمنتدى الشباب بمدينة أسيوط الجديدة وإشادته بمنتجات والدى الطفل المعروضة بالمنتدى.



الطفل ابرام يهدى محافظ أسيوط نسخة من المصحف الشريف

جاء ذلك على هامش افتتاح محافظ أسيوط للمهرجان الرياضي الكشفي الفني الأول بمدينة أسيوط الجديدة والذي نظمه جهاز مدينة أسيوط الجديدة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وجامعتي أسيوط والأزهر.



الطفل ابرام يهدى محافظ أسيوط المصحف الشريف

ووجه محافظ أسيوط التحية والشكر للطفل "ابرام" ووالديه على مشاركتهم في المعرض وتميزهم في المشغولات اليدوية المعروضة معبرًا عن سعادته بمقابلة الطفل "ابرام" وبالأطفال والشباب المشارك في المهرجان لافتًا إلى اهمية تفعيل الأنشطة بمختلف مراكز الشباب والأندية وقصور الثقافة لتنمية وصقل مواهب الشباب والأطفال معلنًا دعمه الكامل للنهوض بالحركة الثقافية والفنية بالمحافظة وتفعيل الأنشطة الرياضية بجميع مراكز الشباب بالقرى والنجوع في إطار اهتمام القيادة السياسية والدولة بالنشء والشباب.



الطفل ابرام يهدى محافظ أسيوط نسخة من المصحف الشريف

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد شهد فعاليات المهرجان الرياضي الكشفي الفني الأول الذي ينظمه جهاز مدينة أسيوط الجديدة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وجامعتي أسيوط والأزهر تحت شعار "أسيوط الجديدة .. مدينة رياضية" برعاية كل من وزير الاسكان ووزير الشباب والرياضة ومحافظ أسيوط ويتضمن سباق للجري ومعسكر كشفي ومعرض فنون تشكيلية ودوري خماسي كرة قدم ودوري تنس طاولة ويستمر لمدة 3 أيام من 4 إل 6 فبراير بمبنى الملتقى الرياضى بمدينة أسيوط الجديدة .. جاء ذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب وجيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة ومحمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط والدكتور محمد ثابت عميد كلية فنون جميلة والدكتور وجدي نخلة عميد كلية التربية النوعية والدكتور جمال محمد علي عميد كلية تربية رياضية والدكتور محمود عمار ممثلًا عن جامعة الأزهر فرع أسيوط وطارق عباس وسيد زكريا وكيلا مديرية الشباب والرياضة.