سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2020 04:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. حملات نظافة وتجميل بالطريق السريع ومداخل القرى فى مدينتى إسنا والطود

الأربعاء، 05 فبراير 2020 03:51 م
صور.. حملات نظافة وتجميل بالطريق السريع ومداخل القرى فى مدينتى إسنا والطود حملات النظافة
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قاد رجال الأجهزة التنفيذية بقرية كومير بمدينة إسنا، حملة نظافة استهدفت الطريق السريع وتمكنت من رفع المخلفات الصلبة والأتربة من جانبى الطريق، وأيضا تقليم الأشجار التى تعوق الطريق وتمثل خطورة على المواطنين وأسلاك الكهرباء، حيث يأتى ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر إلى رؤساء المراكز بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن، وذلك بناءاً على خطة النظافة ورفع الإشغالات التى وضعها محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا والتى تشمل رفع كفاءة شوارع المدينة والقرى.

وفى مدينة الطود تابع العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود، أعمال الوحدة المحلية لقرية منشية النوبة برئاسة بصرى النوبى يوسف رئيس القرية، بقص وتهذيب أشجار الزينة بالجزر والحدائق وريها، طبقاً للجدول الزمنى المحدد للرى بطريق المسار السياحى القاهرة أسوان، وذلك فى إطار منظومة العمل المتواصلة بكافة القطاعات بمركز ومدينة الطود، بتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود، ضمن الخطط الموضوعة والمكثفة والمستمرة فى جميع القطاعات والخدمات بالمركز والاهتمام بالمظهر الجمالى والحضارى لكافة قرى مركز ومدينة الطود.

كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود خلال جولاته الأعمال النهائية بقرية العديسات بحرى برئاسة محمد حسن على حسين رئيس القرية، وذلك من تطوير وتجميل مدخل الكوبرى المؤدى إلى محطة سكة حديد أرمنت بمركز الطود، والإنتهاء من الدهانات بالمدخل وتركيب جلوبات إنارة.

وكان قد قاد رجال مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، حملات نظافة مكثفة فى شوارع ومداخل قرى النمسا وكومير وأصفون لتقديم أفضل خدمات للمواطنين ورفع كميات من أطنان القمامة والمخلفات، وذلك بناء على خطة النظافة ورفع الإشغالات التى وضعها محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، والتى تشمل رفع كفاءة شوارع المدينة والقرى، وفى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة مواصلة حملات النظافة والتجميل فى كافة قرى ونجوع المحافظة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بمختلف أرجاء المحافظة.

 

حملات نظافة وتجميل بالطريق السريع ومداخل القرى في مدينتى إسنا والطود (1)
حملات نظافة وتجميل بالطريق السريع ومداخل القرى في مدينتى إسنا والطود

 

حملات نظافة وتجميل بالطريق السريع ومداخل القرى في مدينتى إسنا والطود (2)

 جانب من حملات النظافة ورفع المخلفات بشوارع مدينة اسنا

حملات نظافة وتجميل بالطريق السريع ومداخل القرى في مدينتى إسنا والطود (3)

حملات النظافة تصل للطريق السريع وتجميله وتهذيب الأشجار داخله

 

 


الاقصر

اخبار الاقصر

مدينة الطود

اخبار مصر اليوم

حملات نظافة بالاقصر

مدينة اسنا

تجميل الطريق السريع بالاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دفتر أحوال الأهلى.. لاعبو المارد الأحمر يذبحون عجلاً لكسر نحس بيراميدز.. الخطيب يطلب تقريراً عن "ركبة" كريم نيدفيد بعد لغز الـ10 أشهر.. والجهاز الطبى يعلن جاهزية أجايى وأحمد فتحى للمواجهة المرتقبة

دفتر أحوال الأهلى.. لاعبو المارد الأحمر يذبحون عجلاً لكسر نحس بيراميدز.. الخطيب يطلب تقريراً عن "ركبة" كريم نيدفيد بعد لغز الـ10 أشهر.. والجهاز الطبى يعلن جاهزية أجايى وأحمد فتحى للمواجهة المرتقبة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 5-2-2020 وعيار 24 بـ 187.32 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 5-2-2020 وعيار 24 بـ 187.32 ريال

الداخلية ترفع شعار "منظومة مرورية إلكترونية متكاملة".. الوزارة تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات.. وخبراء: يمنع سرقة المركبات ويحدد أماكن الزحام.. فيديو وصور

الداخلية ترفع شعار "منظومة مرورية إلكترونية متكاملة".. الوزارة تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات.. وخبراء: يمنع سرقة المركبات ويحدد أماكن الزحام.. فيديو وصور

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

الصحة: تخصيص مبنى منفصل بمستشفى النجيلة للكشف على العائدين من ووهان

الصحة: تخصيص مبنى منفصل بمستشفى النجيلة للكشف على العائدين من ووهان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة