صور.. حملات نظافة وتجميل بالطريق السريع ومداخل القرى فى مدينتى إسنا والطود

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الأجهزة التنفيذية بقرية كومير بمدينة إسنا، حملة نظافة استهدفت الطريق السريع وتمكنت من رفع المخلفات الصلبة والأتربة من جانبى الطريق، وأيضا تقليم الأشجار التى تعوق الطريق وتمثل خطورة على المواطنين وأسلاك الكهرباء، حيث يأتى ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر إلى رؤساء المراكز بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن، وذلك بناءاً على خطة النظافة ورفع الإشغالات التى وضعها محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا والتى تشمل رفع كفاءة شوارع المدينة والقرى.

وفى مدينة الطود تابع العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود، أعمال الوحدة المحلية لقرية منشية النوبة برئاسة بصرى النوبى يوسف رئيس القرية، بقص وتهذيب أشجار الزينة بالجزر والحدائق وريها، طبقاً للجدول الزمنى المحدد للرى بطريق المسار السياحى القاهرة أسوان، وذلك فى إطار منظومة العمل المتواصلة بكافة القطاعات بمركز ومدينة الطود، بتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود، ضمن الخطط الموضوعة والمكثفة والمستمرة فى جميع القطاعات والخدمات بالمركز والاهتمام بالمظهر الجمالى والحضارى لكافة قرى مركز ومدينة الطود.

كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود خلال جولاته الأعمال النهائية بقرية العديسات بحرى برئاسة محمد حسن على حسين رئيس القرية، وذلك من تطوير وتجميل مدخل الكوبرى المؤدى إلى محطة سكة حديد أرمنت بمركز الطود، والإنتهاء من الدهانات بالمدخل وتركيب جلوبات إنارة.

وكان قد قاد رجال مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، حملات نظافة مكثفة فى شوارع ومداخل قرى النمسا وكومير وأصفون لتقديم أفضل خدمات للمواطنين ورفع كميات من أطنان القمامة والمخلفات، وذلك بناء على خطة النظافة ورفع الإشغالات التى وضعها محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، والتى تشمل رفع كفاءة شوارع المدينة والقرى، وفى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة مواصلة حملات النظافة والتجميل فى كافة قرى ونجوع المحافظة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بمختلف أرجاء المحافظة.



حملات نظافة وتجميل بالطريق السريع ومداخل القرى في مدينتى إسنا والطود

جانب من حملات النظافة ورفع المخلفات بشوارع مدينة اسنا