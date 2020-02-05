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صور.. الحرس الملكى فى تايلاند بـ"الكمامات" داخل القصر فى بانكوك

الأربعاء، 05 فبراير 2020 11:17 ص
صور.. الحرس الملكى فى تايلاند بـ"الكمامات" داخل القصر فى بانكوك أحد أفراد الحرس الملكى فى تايلاند بقناع الوجه
رويترز

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نشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، صورا للحرس الملكى التايلاندى وهم داخل القصر الملكى  فى بانكوك، مرتدين أقنعة الوجه "الكمامات"، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، الذى تفشى فى كثير من دول العالم بعد ظهور أول حالة إصابة به فى أواخر شهر ديسمبر الماضى فى مدينة ووهان الصينية.

كان التليفزيون الصينى، أكد أن فريق بحثى من إحدى الجامعات الصينية، توصل إلى علاج لفيروس كورونا الجديد، الذى ينتشر فى مقاطعة ووهان الصينية بشكل كبير. وحسب موقع سبق أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الأربعاء، أن الفيروس تسبب فى وفاة نحو 491 شخصا، من بين 24 ألفا و324 حالة مصابة بالفيروس الغامض فى الصين.

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وكان قد أكد التليفزيون الصينى أن حصيلة ضحايا فيروس كورونا ارتفعت إلى 479 حالة.

وفى سياق متصل، أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ثانى حالة انتقال لفيروس كورونا الجديد من إنسان لآخر داخل الولايات المتحدة، وكشفت عن مزيد من التفاصيل حول خطط التعامل مع المسافرين القادمين من الصين ضمن مساعي البلاد للحد من تفشي المرض.

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وقالت نانسي ميسونير، مديرة المركز الوطنى للتحصين وأمراض الجهاز التنفسى، خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، "نتوقع أن نرى حالات أخرى تنتقل فيها الإصابة من شخص إلى آخر"، مؤكدة أن إجمالى عدد المصابين بالفيروس فى الولايات المتحدة بلغ 11

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وكشفت ميسونير عن معلومات جديدة بشأن تطبيق إعلان رئاسي صدر يوم الجمعة حول تعليق دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة ممن زاروا الصين خلال 14 يوما مضت، وكذلك عن خطط الحجر الصحي.

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كورونا

فيروس كورونا

تايلاند

حرس ملكى

اخبار تايلاند

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