صور.. افتتاح مشروعى الصرف الصحى بقرية تاج العجم وسحيم بالغربية بـ86 مليون جنيه

الغربية - محمد طارق

افتتح الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مشروع الصرف الصحى بقرية تاج العجم مركز السنطة بتكلفة 32 مليون جنيه والذى يضم (محطة رفع بذات القرية – شبكة بطول 8212م - 458 مطبق – 5000 وصلة منزلية – 900 غرفة تفتيش – خط طرد بطول 1750م)، جاء ذلك خلال الجولة الميدانية اليوم بمركز السنطة بحضور المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى وجمال دويدار رئيس مركز ومدينة السنطة.

كما افتتح المحافظ مشروع الصرف الصحى بقرية سحيم بتكلفة 54 مليون جنيه والذى يضم (محطة رفع – شبكة انحدار بطول 13800م - 1000 وصلة منزلية – خط طرد بطول 1100م).

وفى هذا السياق أكد محافظ الغربية ضرورة المتابعة اللحظية لكافة المشروعات الجارية بجميع القطاعات لنهوها فى مواعيدها الزمنية المحددة لها حتى تدخل الخدمة مما يساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية للمواطن.، مقدماً الشكر لكل من ساهم فى إنجاز هذه الأعمال.

كما افتتح المحافظ مدرسة مؤسسة صبحى زيدان الابتدائية بقرية ميت يزيد بالسنطة المقامة على مساحة 1343 م2 بتكلفة 6 ملايين و316 ألف جنيه وتضم (4فصول رياض أطفال، 12 فصل دراسي)، جاء ذلك خلال جولته الميدانية بمركز السنطة.

وعقب الافتتاح؛ تفقد محافظ الغربية ونائبه معرض الأنشطة الطلابية داخل المدرسة من أعمال ديكورية خشبية وفنية، كما التقى محافظ الغربية أهالى القرية للاستماع إلى متطلباتهم للعمل على تلبيتها، مؤكداً أنه جارى العمل للنهوض بمستوى القرية.

كما قام محافظ الغربية ونائبه بزيارة لقرية شنراق مركز إنتاج الذبيب بمركز السنطة الوقوف على احتياجاتها لتحويلها إلى قرية نموذجية منتجة تستوعب أكبر عدد من العمالة وتكون نواه جاذبة للشباب من القرى المجاورة لها، جاء ذلك تنفيذا لخطة المحافظة للنهوض بمستوى القرى والنهوض بمستوى الخدمات بها.

وخلال الجولة أكد محافظ الغربية أنه من المستهدف إحداث تطوير شامل للقرية من أعمال البنية التحتية وتوفير كافة مستلزمات الصناعة المتطورة التى تعتمد على النظم التكنولوجية مع الحفاظ التام على هوية القرية. مشيرا ان المحافظة بصدد تنظيم معرض لجميع منتجات القرى المنتجة بالمحافظة بطنطا والمحلة الكبرى لإظهار منتجات المحافظة وتقوية الفرص التسويقية لها.

كما افتتح محافظ الغربية صباح اليوم مدرسة القرشية الثانوية التجارية المشتركة بقرية القرشية مركز السنطة المقامة على مساحة 3062 م2 وبتكلفة 5 مليون و387 ألف جنيه وتضم ( 14 فصل دراسى - قاعة متعددة الأغراض - قاعة حاسب ألى - غرفة الزائرة الصحية)، جاء ذلك بحضور النائب محمد بدراوى عضو مجلس النواب وجمال دويدار رئيس مركز ومدينة السنطة.

وعقب الافتتاح؛ تفقد محافظ الغربية ونائبه فصول المدرسة، موجهاً بتغير فرش غرفة الزائرة الصحية، كما أكد أهمية ممارسة الأنشطة الطلابية داخل المدرسة ومتابعة حضور الطلاب بإنتظام خلال الفصل الدراسى الثاني.

وتفقد محافظ الغربية اصطفاف معدات النظافة التابعة لمؤسسة أم الدنيا المشهرة برقم 2158 لسنة 2019 والمتعاقدة على الجمع المنزلى للقمامة بنطاق حى ثانى طنطا، جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس حى ثان طنطا وعادل داود رئيس حى أول طنطا .

حيث شمل الاصطفاف عدد من معدات المؤسسة التى تشارك بها فى تطبيق الجمع المنزلى للقمامة والتى تمثلت فى (10 سيارات – 20 تروسيكل – 50 عامل كبداية – 2 جرار) على أن تقوم المؤسسة بالمرور على الوحدة السكنية يومياً لجمع القمامة مقابل 10 جنيه للوحدة شهرياً والمحلات التجارية والمنشآت الخدمية على حسب كمية القمامة، بالإضافة إلى جمع القمامة من المساجد والكنائس ودور رعاية المسنين والأيتام مجاناً.

وتقوم المؤسسة وفق بنود التعاقد مع الحى بنقل القمامة إلى مصنع التدوير بقرية دفرة.

وفى السياق ذاته؛ وجه محافظ الغربية بالتزام الجمعية التام بكافة إجراءات السلامة والصحة المهنية للعاملين حفاظاً على الصحة والتأمين عليهم، على أن يقوم الحى بدورة فى متابعة أعمال المؤسسة بصفة دورية لمنع وجود أى تراكمات قمامة بالشوارع وفقاً لقانون النظافة العامة الذى يحظر إلقاء القمامة فى الشوارع.

ومن جانبه أكد نائب محافظ الغربية أن هذه التجربة هى الأولى من نوعها على مستوى المحافظة تستهدف الحفاظ على نظافة الشوارع وتوفير فرص عمل لأهالى المحافظة، مطالباً جميع الأهالى بالعمل على إنجاح هذه التجربة.

كما تفقد محافظ الغربية المركز التكنولوجى بمدينة السنطة الذى يقدم خدماته تجريبياً للمواطنين، وذلك فى إطار الحرص على سرعة تقديم الخدمة لتقليل الوقت والجهد والقضاء على الإجراءات الروتينية المعقدة.

حيث أكد محافظ الغربية ضرورة مراعاة أعمال البنية التحتية للتحول الرقمى للمبنى لربط جميع الإدارات ببعضها، موجهاً رئيس مركز ومدينة السنطة بمتابعة الأعمال بصفة مستمرة للانتهاء منها فى أقرب وقت ممكن.



جانب من الافتتاح.



جانب من الافتتاح



رئيس شركة مياة الشرب يشرح المشروع



محافظ الغربية يتفقد معدات الجمع المنزلي في السنطة



محافظ الغربية يتفقد معدات الجمع المنزلي