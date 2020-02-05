صور.. ارتفاع ضحايا الانهيار الجليدى شرق تركيا إلى 21 قتيلا

اسطنبول (رويترز)

قال حاكم محلى، اليوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن 21 شخصا لقوا حتفهم بعد انهيار جليدى فى شرق تركيا، بينهم أفراد من الشرطة العسكرية ومدنيون كانوا يعملون على إنقاذ ضحايا انهيار جليدى وقع فى وقت سابق، وقال محمد أمين بيلمز حاكم إقليم فان بشرق البلاد إن نحو 30 شخصا تم انتشالهم من تحت الجليد.

وذكر وزير الداخلية سليمان صويلو فى وقت سابق أن مزيدا من الأشخاص يُعتقد أنهم ما زالوا محاصرين، دون أن يحدد عددهم، وأظهرت لقطات تلفزيونية من منطقة بهتشه سراى فى فان عشرات الأشخاص يستخدمون المجارف والعصى وسط ثلوج منهمرة ورياح قوية لإخراج سيارات مدفونة وأخرى انقلبت جراء الانهيار.

وقال صويلو إن الظروف فى المنطقة جعلت من العسير على مركبات الإنقاذ العمل هناك، مضيفا أنه تم سحب عربة من تحت جليد يتراوح ارتفاعه بين أربعة وخمسة أمتار.

وكانت فرق الإنقاذ تعمل على انتشال المحاصرين جراء انهيار جليدى وقع أمس الثلاثاء وأودى بحياة خمسة أشخاص. وتم إنقاذ ثمانية من هذا الانهيار ثم وقع الانهيار الثانى أثناء بحث الفرق عن شخصين آخرين.

الانهيار الجليدى شرق تركيا

الانهيار الجليدى شرق تركيا

الانهيار الجليدى شرق تركيا