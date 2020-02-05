سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:36 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

صعود قطاع البنوك يدفع بورصة دبى للمنطقة الخضراء بختام تعاملات الأربعاء

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:31 م
صعود قطاع البنوك يدفع بورصة دبى للمنطقة الخضراء بختام تعاملات الأربعاء بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحول المؤشر العام لسوق دبى المالى، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.16% رابحاً 4.30 نقطة ليغلق عند مستوى 2771.76 نقطة، مدفوعة بصعود 4 قطاعات على رأسها البنوك.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 119.3 مليون سهم محققة ما قيمته 164.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2952 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفع 17 سهماً، وانخفض 13 سهماً، واستقر سهم واحد.
 
وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 3.16%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.68%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.82%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.40%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.53%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.47%، ثم قطاعى الاستثمار والاتصالات بنسبة 0.16%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 11.76%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) بنسبة 5.56%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 10%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.05%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأسهم الأكثر تداولاً حسب القيمة 8.7 مليون ورقة بقيمة 34.5 مليون درهم.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة دى إكس بى إنترتيمنتس، عن عقد اجتماع يوم السبت الموافق 8 فبراير، للإعلان عن الخبر الصحفى الذى يتضمن البيانات المالية المبدئية للسنة 2019، والعروض التعريفية بالمساهمين، وذلك للتواصل مع المساهمين وأصحاب المصلحة.
 
فيما أعلنت شركة داماك العقارية، عن عقد اجتماع لمجلس الإدارة يوم الاثنين الموافق 10 فبراير، لمناقشة وإقرار النتائج المالية الأولية (غير مدققة وغير مراجعة) للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019.
 

سوق دبى المالى

بورصة دبى

دبى

اقتصاد دبى

اخبار البورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم إعمار العقارية

الأربعاء، 05 فبراير 2020 11:04 ص

بورصة دبى تتحول للمنطقة الحمراء بضغوط هبوط سهم "ارابتك"

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 06:11 م

ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود سهم شركة "دو"

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 09:58 ص

بورصة دبى تعاود الصعود بختام تعاملات الاثنين مدفوعة بقطاع التأمين

الإثنين، 03 فبراير 2020 01:04 م

سهم عمان للتأمين يدفع بورصة دبى للمنطقة الخضراء بمستهل تعاملات الاثنين

الإثنين، 03 فبراير 2020 10:01 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

الصحة: تخصيص مبنى منفصل بمستشفى النجيلة للكشف على العائدين من ووهان

الصحة: تخصيص مبنى منفصل بمستشفى النجيلة للكشف على العائدين من ووهان

التعليم تغلق رابط نتيجة ثانية ثانوى الإلكترونية وتوفير نموذج آخر بالدرجات

التعليم تغلق رابط نتيجة ثانية ثانوى الإلكترونية وتوفير نموذج آخر بالدرجات

النيابة تواجه المتهمين بغسل 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة بتحريات الأمن

النيابة تواجه المتهمين بغسل 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة بتحريات الأمن

"الصحة" توجه الأطباء والتمريض بارتداء الكمامات لمنع العدوى بالمستشفيات

"الصحة" توجه الأطباء والتمريض بارتداء الكمامات لمنع العدوى بالمستشفيات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة