صحة بورسعيد: إجراءات وقائية بمينائى شرق وغرب بورسعيد ضد "كورونا"

بورسعيد ـ محمد فرج

قال الدكتور أحمد أبوهاشم مدير مديرية الشئون الصحية ببورسعيد خلال تصريح لــ "اليوم السابع"، إنه تم رفع درجة الاستعداد فى المنافذ البرية والبحرية والجوية وبناء على توجيهات الطب الوقائى والحجر الصحى بتكثيف عدد الأطباء العاملين بالحجر الصحى فضلا عن توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالمسح الطبى، وذلك فى إطار الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا.

وأضاف أبوهاشم بأنه تم التنسيق مع هيئة ا لإسعاف المصرية بتوفير سيارات ذاتية التعقيم لنقل الحالات المشتبهة فيها فضلا عن رفع درجة الاستعداد بمستشفتى الصدر والحميات تحسبا لحالة الطوارئ مع توفير أسرة للعزل وتدريب الطاقم الطبى والعاملين بإدارة الحجر الصحى على آلية التعامل مع الحالات المشتبهة.

وتابع: أن الحالة المشتبه بها هى التى تعانى من أعراض عامة وقد تتشابه مع المصابين بفيروسات أخرى ولا تكون مؤكدة الإ بعد فحصها من خلال المعامل المركزية بوزارة الصحة .

وفى ذات السياق، أكد أبو هاشم، أن الحجر الصحى يقوم بفحص الأطقم الملاحية على البواخر التى تعبر المجرى الملاحى من خلال المتابعة الدورية والصعود على السفن وفحص الوفود السياحية والكشف على الراكب القادمين من المناطق الموبوءة للتأكد من مدى سلامتهم من عدمه فضلا عن تطهير الحاويات وأسطح المراكب بالمتهرات المناسبة تطبيقا لإحتياطيات مكافحة العدوى .

ومن جهة أخرى، أكد أن محافظة بورسعيد آمنة من آية إصابات لفيروس" كورونا " وخاصة بالموانئ والمنافذ البحرية بمنائى شرق وغرب بورسعيد .

وفى سياق آخر توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بالشكر للقوات المسلحة، والأجهزة المعنية على دورهم في الاستعداد لمواجهة دخول فيروس كورونا للبلاد، معتبرة أن ما حدث لإعادة المصريين من الصين ملحمة عمل في 48 ساعة بالتنسيق والتعاون التام بين جميع أجهزة الدولة بدءا من إعداد مكان الإخلاء وتجهيز مكان الحجر الصحي لـ 302 مواطن عائدين من ووهان الصينية، بالإضافة لأطقم الطائرة والأطقم الطبية.

وأوضحت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أنه حتى الآن لم يتم رصد أي إصابة بفيروس كورونا بين العائدين من الصين، وكان هناك ارتفاعا في درجات الحرارة لحالتين بينهما، وتأكدنا من خلوهم من الفيروس باستخدام الأجهزة التي دعمتنا بها منظمة الصحة العالمية، وأنهم كانوا مصابين بدور برد عادي، مشددة على أن مصر خالية من فيروس كورونا حتى الآن.

وتابعت وزيرة الصحة، أنها استقبلت العائدين من الصين بالأمس، وتابعت إجراءات تسكينهم ونقلهم للحجر الصحي، وتتابع وضعهم لحظة بلحظة، وأوضاعهم مطمئن، فضلا عن تقديم خدمات طبية من كافة التخصصات للعائدين من الصين ومن بينهم أطفال وسيدات حوامل، معقبة: "فخورة ومحظوظة أني كنت ضمن مجموعة العمل التي حققت هذا الانجاز والملحمة".

وأكدت، أنه حال ظهور أي حالات إصابة بفيروس كورونا، فنحن غير مخيرين بالإعلان عن ذلك أم لا، وإنما هناك تقارير تقدم لمنظمة الصحة العالمية حول ذلك، معقبة: "الفيروس مستجد، ولكن له دورة معينة وينحصر، وهو ليس وباء عالمي، والفزع غير مطلوب والقلق يكون من القادمين من الصين بشكل عام، ووهان الصينية بشكل خاص، وليس هناك قلق من ذهاب الطلاب للمدارس، ومن يصاب بالبرد يلتزم المنزل، ولو في حاجة هنقول بنفسنا".