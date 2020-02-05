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شباب والرياضة القليوبية تعقد اجتماعا لتفعيل مبادرة مديرية في الشارع

الأربعاء، 05 فبراير 2020 10:09 م
شباب والرياضة القليوبية تعقد اجتماعا لتفعيل مبادرة مديرية في الشارع جانب من الاجتماع
القليوبية نيفين طه

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اجتمع الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية ووليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة مع مديري الإدارات بالمديرية ومديري الإدارات الفرعية والذي ينظم بشكل شهري  .

 

حيث استعرض الصبروط الأنشطة والخدمات التي تقدمها اللجنة الرياضية للأعضاء من العاملين بالشباب والرياضة. 

 

وتم عرض تفاصيل محضر الاجتماع الذي تناول أهمية المتابعة الميدانية لمراكز الشباب وسياسة وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات وزارة الشباب والرياضة بهذا الشأن ودور مديري الإدارات الفرعية في تفعيل مبادرة "مديرية في الشارع" والهدف من التواجد المباشر بالمراكز ومتابعتها بشكل مستمر للتأكد من التزام العاملين وتنفيذ الأنشطة وتقديم خدمات للشباب، وكذلك متابعة عناصر الأمن والسلامة بالمراكز حفاظا على أبنائنا. 

 

كما أستمع الصبروط للعروض التقديمية التي قدم فيها مديري الإدارات الفرعية وما بذلوه من جهد في تفعيل مبادرة "احياء مراكز الشباب" والتي أطلقتها الشباب والرياضة بالقليوبية بداية الشهر الماضي بهدف تفعيل نشاط وزيادة عضوية وتوسيع قاعدة الممارسة بمراكز الشباب التي تقل فيها الموارد المالية لدعمها وتوسيع النشاط بالمراكز على مستوى المحافظة.

 

وقد تبادل الحضور الآراء لحل بعض المشكلات التي تعوق تلك المراكز عن تفعيل الخدمات والأنشطة بها .

 

عقد الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الأحد، اجتماعا مع رؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب على مستوى إدارة شباب الخانكة، والتي عقدت بنادي الخانكة الرياضي، وقد تناول الاجتماع طرح رؤية وأهداف الوزارة واتجاهات المديرية خلال الفترة القادمة وذلك من خلال المتابعات الميدانية المفاجئة للهيئات الشبابية والرياضية، وكذلك التأكيد علي ضرورة الاهتمام بطرح المساحات الغير مستغلة لتطوير العمل الشبابي والرياضي والعمل علي جذب عضويات جديدة وجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

 

وتضمن الاجتماع أيضا التأكيد على السعي الدائم لزيادة عدد المستفيدين وتوسيع قاعدة الممارسة والاهتمام بتنفيذ المبادرات التي من شأنها الاهتمام ببناء الإنسان، وانتهي الاجتماع بالاستماع لرؤساء مجالس الادارات لعرض المشكلات التي تواجههم والعمل علي حلها.

 

وحضر الاجتماع وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، ومحمود شعبان معاون المدير العام لشئون الرياضة، وهاني أبو السعود مدير إدارة شباب الخانكة.

 

وفي نهاية الاجتماع قدم أحمد الحجار رئيس مجلس إدارة نادي الخانكة تكريما خاصا للدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، ووليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، بإهداء دروع تذكارية لهما تقديرا لما يبذلان من جهد للارتقاء بمنظومة الشباب والرياضة بالمحافظة.

 

وفي هذا السياق كلف الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، لجنة متابعة برئاسة محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، للقيام بجولة متابعة شملت 10 مراكز شباب بإدارة شباب طوخ بالقليوبية، وذلك استمرارا لخطة متابعة مراكز الشباب بالقليوبية وتنفيذا لتعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بضرورة تكثيف متابعة مراكز الشباب.

 

وشملت المتابعة مراكز شباب "كفر الجمال، الناصرية، دندنا، المنزلة، منشية مشتهر"، ووجدت جميعها مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل جيد، كما تابعت اللجنة أعمال إنشاء محلات سور مركز شباب مشتهر، وأعمال الترميم بمركز شباب ميت كنانة .

 

 

 

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